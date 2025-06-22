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Возьмите пакет для мусора и застелите им раковину: наградить медалью за этот патент недостаточно

2:06
Недвижимость

Кажется, вы уже пробовали всё - дорогую химию, уксус, щётки и абразивы, но пятна от известкового налёта на кухонной раковине не сдаются? Забудьте обо всём, что знали раньше.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Всё, что вам нужно — это лимонная кислота и обычный полиэтиленовый пакет. Да, звучит просто до абсурда. Но этот трюк способен превратить тусклую, изъеденную налётом мойку в сияющее "зеркало" вашей кухни — буквально за полчаса.

Как работает этот трюк и почему им восхищаются даже домохозяйки со стажем

Секрет в том, что лимонная кислота, мягкая по действию, но мощная по результату, расщепляет известковый налёт без лишнего трения и риска поцарапать поверхность. Но главное волшебство начинается тогда, когда вы накрываете обработанную раковину обычным мусорным пакетом или пищевой плёнкой.

Это создаёт эффект парника — кислота не испаряется, действует дольше и глубже, а результат получается ошеломляющим. Никаких затрат, никакого риска, никакого вреда экологии.

Ваша раковина будет как новая — и всё это без химии и усилий

После того как вы подержите "компресс" из лимонной кислоты и полиэтилена около 30 минут, просто снимите плёнку, смойте остатки раствора и протрите поверхность мягкой тканью. Всё. Больше никакой плёнки от воды, никаких белёсых разводов, никакой тусклости. Только свежий блеск и чистота, как будто вам установили новую мойку.

Экологично, просто, эффектно

В отличие от уксуса, лимонная кислота не обладает резким запахом, не вызывает раздражения и подходит даже для чувствительных носов. Она не вредит нержавеющей стали, не загрязняет воду и не портит кожу рук. А главное — её можно применять не только на мойке, но и на всех блестящих металлических поверхностях в доме: от смесителей до дверцы духовки. Получается, что вы получаете универсальное суперсредство буквально за копейки.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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