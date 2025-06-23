Тревога за дом в отпуске? Эти 4 шага помогут защитить ваше имущество

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето — время отпусков и долгожданных путешествий. Но, к сожалению, когда вы уезжаете, ваш дом становится более уязвимым для взлома. Чтобы не переживать о безопасности, есть несколько шагов, которые можно предпринять заранее, чтобы обеспечить защиту жилья.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ безопасность, отпуск, умные устройства

Автоматизируйте освещение с помощью умных ламп

Чтобы ваш дом выглядел живым, даже когда вас нет, установите умные лампы. В темное время суток отсутствие света может привлекать внимание воров, но автоматизированное освещение будет выглядеть как признаки присутствия людей в доме.

Вы можете настроить расписание для ламп с помощью приложения или использовать лампы, совместимые с Яндекс, если у вас уже есть такие устройства. Начните с комнат, окна которых выходят на улицу.

Используйте датчики для защиты дверей и окон

Прежде чем уехать, проверьте, чтобы все двери и окна были закрыты и заперты. Это важный шаг, который нельзя пропустить, особенно если вы редко пользуетесь какими-то окнами или дверями.

Установка умных датчиков поможет вам контролировать, какие окна или двери остаются открытыми. Вы сможете увидеть это через приложение и оперативно закрыть их.

Замените запасные ключи на умные замки

Скрытые ключи — это первая цель для воров. Если вы прячете запасной ключ под ковриком или в цветочном горшке, подумайте о замене его на умный замок.

С помощью такого замка вы сможете управлять доступом дистанционно, дав своему другу код для доступа, чтобы он мог следить за вашим домом, пока вас нет. Вы также будете получать уведомления, если кто-то воспользуется кодом.

Позаботьтесь о доставке посылок

Если вы ждете доставку посылки, которая должна прийти в ваш отпуск, можно столкнуться с проблемой, когда посылка окажется на крыльце, и это станет сигналом для воров. Чтобы избежать этого, планируйте доставку до или после отпуска.

Также можно попросить соседа забрать посылки, или воспользоваться камерами дверных звонков, чтобы следить за посылками и отпугивать возможных "пиратов с крыльца".

Некоторые почтовые службы также могут приостановить доставку на время вашего отсутствия.

Уточнения

Умный дом — система автоматизации личного жилья.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.