Диваны из СССР: как они стали символами уюта и снова возвращаются в моду

Вспомните прочный диван с блестящей деревянной рамой и цветастой тканью, который стоял у каждой бабушки в зале. Своей нарочито массивной формой и яркой обивкой он словно заявлял о себе: "Я — символ социалистического уюта".
Мир давно перешёл к скандинавскому минимализму, но в квартирах бывшего Восточного блока такие диваны до сих пор живы — и не просто живы, а используются ежедневно.
Да, их обивка может быть вытерта до блеска, подлокотники — отполированы локтями, а форма уже не "в тренде". Но именно эти качества вызывают ностальгию. Во времена тотального дефицита такая мебель производилась на века: каркас — из массива, механизмы — из стали, а ткань — почти неубиваемая.
Современный диван за 80 тысяч рублей приходится менять каждые 5 лет, а старый социалистический — переживает и детей, и домашних животных.
Для дизайнеров интерьеров этот тип мебели — источник боли. Не потому что он неудобен или бесполезен, а потому что он устарел эстетически. Однако ретроволна набирает обороты: производители мебели снова предлагают модели "как у бабушки", а обойщики получают заказы на перетяжку именно таких диванов. Мода циклична, и то, над чем раньше смеялись, теперь подается как ностальгический шик.
Если каркас не сломан, а механизм трансформации работает — стоит. Один поход к опытному мастеру, и вы получите не только удобную кровать для гостей, но и предмет интерьера с характером. Современный аналог с теми же функциями будет стоить в 2-3 раза дороже.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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