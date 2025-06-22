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Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы

4:16
Недвижимость

Ремонт — это не просто набор инструментов и материалов, а настоящий стресс. Однако если подойти к процессу с умом, можно значительно сэкономить. В этой статье дизайнер и эксперт в области интерьера Юнона Хозер делится секретами, которые помогут сэкономить деньги, время и нервы в процессе ремонта.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Для чего вам нужен ремонт? Определите цель

  • Первый и самый важный вопрос: для кого вы делаете ремонт? Если для себя, то подход будет один, а если для сдачи квартиры — совсем другой. Для аренды выбирайте износостойкие материалы. Они не только прослужат дольше, но и избавят вас от необходимости делать ремонт каждый год.

Не забывайте про дополнительные расходы

  • Бюджет на ремонт — это не только стоимость материалов и работ. Перепланировка, согласование, демонтаж стен и вывоз мусора — все эти дополнительные расходы часто забывают учесть. Поэтому заранее проработайте план расходов, чтобы избежать сюрпризов.

Время — деньги: выбирайте, кто будет управлять ремонтом

  • Если у вас нет времени, чтобы организовать ремонт и следить за каждым этапом, лучше обратиться к профессионалам. Опытный дизайнер и строитель помогут вам сэкономить время и предотвратить ошибки, которые могут вылиться в дополнительные траты.

Совет: Если ваше время дорого, доверяйте профессионалам — они сразу видят "проблемные" места, в отличие от новичков.

Электрика: планирование — залог экономии

  • Перед тем как заняться установкой розеток и светильников, составьте план расстановки мебели. Каждое изменение в процессе — это дополнительные расходы. Чем больше розеток, тем дороже будет стоить монтаж, так что продумывайте заранее, где вам точно нужно их разместить.

Материалы и строители: планируйте заранее

  • Заведите таблицу для учёта всех материалов и работ. Это поможет вам избегать простоя, когда какой-то материал не поступил в срок. Некоторые вещи могут быть в наличии через неделю, а другие — через несколько месяцев, и важно заранее подготовиться.

Как сэкономить на потолке

  • Потолок — это не всегда обязательная часть ремонта, которую нужно делать дорого. Гипсокартон можно заменить на натяжной потолок. Если не делать сложные уровни, ниши и точечные светильники, это решение будет намного дешевле.

Выравнивание и отделка стен

  • Не обязательно делать идеально ровные стены в каждой комнате. Подумайте, насколько важна идеальная поверхность, особенно в тех местах, где будет стоять мебель. Также, если вы планируете покраску стен, помните, что подготовка поверхности под покраску будет стоить дороже, чем поклейка обоев.

Выбор пола: что выбрать и как сэкономить

  • Покрытие для пола — одна из самых затратных частей ремонта. Паркет — дорогой, но можно заменить его на инженерную доску или ламинат. Классический выбор — линолеум: самый бюджетный вариант. Важно выбрать покрытие, которое выдержит влажность и перегрузки в коридорах или кухне.

Отделка санузлов

  • Для санузлов важно выбрать влагостойкие материалы. Плитку укладывайте только в мокрых зонах, а в сухих частях можно использовать влагостойкую штукатурку. И помните, что каждое сверление плитки — это дополнительные расходы, так что выбирайте место заранее.

Балкон и лоджия: теплые полы — это не всегда необходимо

  • Если на балконе или лоджии плохие окна и вы не собираетесь их утеплять, то устанавливать тёплые полы — это пустая трата денег. Не забывайте, что балкон и лоджия — это дополнительная зона, которая должна быть функциональной, но не обязательно — дорогой.

Ремонт — это необязательная черная дыра для денег, если правильно планировать. Используя эти секреты, вы сможете сэкономить и сделать так, чтобы ваш ремонт долговечный и не требующий переделок каждый год. Главное — подходить к делу с умом и планировать каждый этап.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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