Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда мотор задыхается от жары: чем опасен перегрев двигателя и как его не допустить
Один фрукт — и вы забудете про сахар и сливки: мороженое за 2 минуты со вкусом из детства
Звёздный ужин на Кипре: как Галкин* отпраздновал свой день рождения с Пугачёвой
Одна ошибка на прогулке может закончиться бедой — как уберечь питомца от жары
Дом без розеток — это реально: новый источник энергии работает сам по себе
Прощай, пилатес: это упражнение с низкой ударной нагрузкой приобретает все больше поклонников
Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета
Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят
Команда есть, результата нет: ошибки дрессировки, о которых молчат

Винтаж в интерьере — это не старье, а стиль: как преобразить дом своими руками

4:34
Недвижимость

Если ты хочешь изменить интерьер, но не готова тратить деньги на новую мебель, у нас есть для тебя отличный лайфхак: обнови пространство с помощью старых вещей. Вместо того чтобы отправиться за новыми покупками, можешь использовать то, что уже есть дома или найти уникальные вещи на барахолке. Вот несколько идей, как сделать интерьер индивидуальным, стильным и экологичным, при этом не потратив кучу денег.

Старинный чемодан с книгами и лампой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинный чемодан с книгами и лампой

Отбрось стереотипы: винтаж — это не старье, а стиль

Винтажная мебель — это не пережитки прошлого. Во многих странах, например, во Франции, молодые люди обустраивают свои дома именно старинными вещами. Это символ экологии и осознанности. Древняя мебель с историей в интерьере не только уникальна, но и подчеркивает твою индивидуальность.

  • Лайфхак: винтаж — это твое выражение стиля и отношения к жизни. Вместо того чтобы копировать массовые решения, поищи старые вещи с характером. Это будет отличать твою квартиру от всех остальных.

Используй то, что уже есть под рукой

Прежде чем бежать на рынок, оглянись вокруг. Найди старые вещи, которые ты давно не использовала: антикварный комод у родителей, акварель, привезенная с путешествия, бабушкин сервиз. Такие вещи придадут дому особенный уют и индивидуальность.

  • Лайфхак: чтобы вещи из разных эпох сочетались гармонично, создайте светлый архитектурный каркас — такой фон сделает их более стильными и "современными".

Открой для себя барахолки: находки с историей

Никогда не знаешь, что найдешь на блошином рынке. На таких рынках можно обнаружить настоящие сокровища, например, старинное кресло культового дизайнера, которое обойдется тебе в два раза дешевле, чем в магазине, только из-за маленького пятна на обивке. Не переживай — исправить это легко!

  • Лайфхак: когда начнешь заниматься такими находками, это быстро затянет. Ты начнешь с чашки из антикварного магазина и не заметишь, как твой дом превратится в настоящий арт-объект. Этот процесс развивает вкус и креативность.

Сделай винтаж своими руками

Для тех, кто хочет добавить в интерьер не только старинные вещи, но и что-то свое, отлично подойдут тренды на переработку материалов. Например, из старых джинсов можно сделать коврики, подушки или покрывала. Существует множество мастер-классов в соцсетях, и ты можешь создать уникальные вещи, которые сделают интерьер по-настоящему личным.

  • Лайфхак: пусть это и не антикварная мебель, но такие вещи с историей тоже заслуживают внимания. К тому же, ты сможешь с гордостью рассказать гостям, что сделала ковёр своими руками. Это точно не останется незамеченным.

Не перегружай пространство

Меньше — значит больше. Винтаж и старинные вещи могут очень легко превратить твой интерьер в "бабушкин сундук". Не стоит загромождать пространство. Иногда стоит освободить место для нового, отдав лишние вещи на обмен или продажу. Так ты не только сделаешь место для творчества, но и подаришь старым предметам вторую жизнь.

  • Лайфхак: периодически избавляйся от вещей, которые больше не несут ценности, чтобы пространство оставалось свежим и не перегруженным.

Главное правило: выбирай то, что тебе действительно нравится

Нет строгих правил! Винтаж, современный стиль, арт-объекты — главное, чтобы все это гармонировало с твоим настроением. Ковер с рынка в Стамбуле, сувенирные изделия или собственная ручная работа — такие детали создают уникальную атмосферу. Твой дом должен отражать твою жизнь, твою эстетику и историю.

  • Лайфхак: чтобы твой интерьер был настоящим отражением тебя, не бойся смешивать стили и делать акценты на том, что тебе действительно нравится. Не будь заложником чужих трендов!

Использование старых вещей в интерьере — это не только экологичный и экономичный способ обновить пространство, но и возможность создать уникальную атмосферу в доме. Винтаж и креативность — это те элементы, которые делают твою квартиру по-настоящему твоей. Главное — не бояться экспериментировать и доверять своему вкусу.

Уточнения

Винтаж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает
Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще
Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?
Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто
Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты
Самые живучие сорта петрушки — только срезай и ешь
Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.