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Неприятный запах сырости в доме? Вот как легко вернуть свежесть и чистоту

4:11
Недвижимость

Запах сырости в доме может быть не только неприятным, но и опасным для здоровья. Он часто сигнализирует о проблемах с влагой или плесенью. К счастью, с этим можно бороться! Если ты хочешь избавиться от затхлого запаха и предотвратить его повторное появление, читай эти проверенные советы.

Улыбающаяся женщина готова к уборке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улыбающаяся женщина готова к уборке

Почему пахнет сыростью

Запах гниющего дерева, затхлый воздух в углах — это признак того, что у тебя в доме возможно развиваются плесень или грибок. Они появляются, когда влага задерживается в непроветриваемых помещениях. Плесень и грибок не только портят воздух, но и могут вызвать аллергию, ухудшить здоровье и даже разрушить стены.

Начало хорошей уборки

Перед тем как приступить к делу, помни о безопасности. При работе с плесенью всегда надевай перчатки, защитные очки и маску. Плесень и грибок могут быть опасны для здоровья, поэтому не стоит рисковать.

Нужно найти источник

Чтобы избавиться от затхлого запаха, нужно найти его источник. Начни с тщательной проверки ванных комнат, подвалов, кухонь и других мест, где может скапливаться влага. Проверь все щели в стенах и полах, осмотри трубопроводы на наличие утечек.

  • Проверь ванную: иногда плесень может скрываться за плиткой или в углах душевой.
  • Проверь кухню: утечка воды из холодильника, раковины или посудомоечной машины — частая причина запаха.
  • Не забудь про подвал и шкафы: влага может накопиться даже за шкафами или под ковровыми покрытиями.

Очистка от плесени: как уничтожить запах

Если ты обнаружила плесень, важно её устранить. Маленькие участки плесени можно очистить самостоятельно:

  • Возьми тёплую воду с моющим средством и тряпку. Для небольших пятен это будет достаточно.
  • Для более выраженной плесени используй отбеливатель (1 стакан на ведро воды). Протирать поверхности, где есть плесень, такими средствами поможет уничтожить споры и остановить их распространение.

Внимание: не смешивай отбеливатель с аммиаком — это может привести к образованию опасных паров.

Превентивные меры: как предотвратить возвращение сырости

После того как ты избавишься от плесени, важно принять меры для того, чтобы она не вернулась.

  • Окрась поверхности: используйте масляные грунтовки или шеллак на деревянных поверхностях. Латексные краски с антиплесневым составом помогут удержать плесень на расстоянии.
  • Избавься от старых материалов: ковровые покрытия или потолочные плитки, которые поглощают влагу, следует выбросить.

Устранение влажности: ключ к успеху

Влажность - главный враг в борьбе с запахом сырости. Чтобы контролировать её, придерживайся следующих рекомендаций:

  • Поддерживай влажность не выше 50%. Для этого используй осушитель воздуха или поставь гигрометр, чтобы контролировать влажность.
  • Проветривание — ключ к успеху. Регулярно открывай окна, включай вентиляторы и осматривай системы вентиляции. Это предотвратит застоявшийся воздух и лишнюю влагу.

Как сделать воздух в доме свежим и приятным

После того как ты уберешь все признаки плесени и сырости, можно заняться ароматизацией дома:

  • Используй поглотители запахов - например, активированный уголь в шкафах и труднодоступных местах.
  • Размести миски с содой или кофейной гущей, чтобы они впитывали неприятные запахи.
  • А когда дом будет чист, добавь диффузоры с эфирными маслами, ароматные свечи или освежители воздуха, чтобы создать атмосферу уюта.

Справиться с запахом сырости в доме можно быстро и эффективно, если действовать поэтапно. Важно не только убрать причину, но и предотвратить её повторное появление. С помощью этих простых шагов твой дом снова станет комфортным и свежим.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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