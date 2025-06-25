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Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть

Недвижимость

Миллионы пылевых клещей могут обитать в вашем матрасе, и вы можете даже не подозревать об этом. Эти крошечные существа способны вызывать проблемы со сном, аллергические реакции и общее ухудшение самочувствия. Но не стоит беспокоиться — вам не нужно менять матрас. Просто воспользуйтесь простым и доступным средством, которое есть на каждой кухне. Мы подробно расскажем, как очистить матрас с помощью пищевой соды и избавиться от нежелательных "соседей".

Кровать
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Пока вы спите, в вашем матрасе могут обитать миллионы пылевых клещей. Хотя их невозможно увидеть невооружённым глазом, они могут вызывать аллергические реакции, кашель, заложенность носа и нарушения сна. Однако есть хорошая новость: вам не обязательно покупать новый матрас. Достаточно просто его очистить.

День чистоты матраса в домашних условиях

Сначала снимите все текстильные изделия с матраса — простыни, наволочки и другие чехлы. Запустите их в стирку. Проверьте этикетку матраса: некоторые материалы могут быть чувствительны к парам или химическим средствам.

Если матрас влажный из-за пота, пролитых напитков или домашних животных, дайте ему хорошо просохнуть. После этого можно приступать к процедуре по устранению пылевых клещей. Главный помощник в этом деле — пищевая сода, сообщает citymagazine-si.translate.goog/en.

Что вам понадобится?

  • Пищевая сода (минимум 1 стакан).
  • Эфирное масло (по желанию, но масло лаванды или эвкалипта может усилить эффект).
  • Пылесос с насадкой для чистки мягкой мебели.
  • Сито или пульверизатор для равномерного распределения соды.
  • Дополнительный совет 1: ультрафиолетовое устройство для уничтожения пылевых клещей может быть полезным. Оно эффективно уничтожает ДНК этих существ и доступно по разумной цене.
  • Дополнительный совет 2: если у вас есть порошок активированного угля, смешайте его с содой — это поможет нейтрализовать неприятные запахи.

Процесс очистки: просто и эффективно

  1. Тщательно пропылесосьте матрас, уделяя особое внимание швам и краям, где чаще всего прячутся пылевые клещи.
  2. Посыпьте матрас пищевой содой, добавьте эфирное масло и равномерно распределите смесь с помощью пульверизатора.
  3. Оставьте соду на матрасе минимум на 1-2 часа. Она впитает влагу, запахи и аллергены.
  4. Пропылесосьте матрас ещё раз, уделяя особое внимание тщательности.
  5. Если у вас есть пароочиститель, используйте его. Пар не только освежает матрас, но и уничтожает пылевых клещей.
  6. Дайте матрасу полностью высохнуть перед тем, как надеть на него постельное бельё.

Как защитить матрас от пылевых клещей в будущем?

  • Используйте наматрасник, который защитит матрас от влаги, пота и других загрязнений.
  • Регулярно проветривайте матрас, открывая окно или выставляя его на солнечный свет. Ультрафиолетовые лучи являются естественным средством дезинфекции.
  • Раз в месяц посыпайте матрас тонким слоем пищевой соды и тщательно пылесосьте. Это поможет предотвратить появление запахов и повторное появление пылевых клещей.

Чистый матрас — залог хорошего сна и здоровья

Матрас, заражённый пылевыми клещами, может стать источником проблем со здоровьем. Но не стоит впадать в панику. С помощью простых бытовых средств, таких как пищевая сода, вы можете эффективно очистить матрас и улучшить качество сна. И кто знает, возможно, ваши близкие тоже захотят воспользоваться вашими советами по уборке.

Уточнения

Клещи́ дома́шней пы́ли, или пылевы́е клещи́ (лат. Dermatophagoides) — синантропные клещи из класса паукообразных. 

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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