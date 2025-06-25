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Бессонница в слишком тёплую летнюю ночь: гениальные решения для тех, кто страдает от жары

2:39
Недвижимость

Лето приносит не только радость и тепло, но и испытания, особенно когда речь идет о сне в условиях жаркой погоды. Повышение температуры может стать настоящим вызовом для тех, кто привык к комфорту прохладных ночей. Однако существуют проверенные способы, которые помогут справиться с этой проблемой.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Советы для комфортного сна в жару

  1. Используйте качественные вентиляторы и системы охлаждения. Хороший вентилятор — это ваш лучший друг в жаркие дни. Если вы готовы инвестировать в качественное устройство, оно прослужит вам долгие годы. Например, вентилятор Dyson может создавать как горячий, так и холодный воздух, а Shark FlexBreeze работает без проводов до 24 часов и имеет функцию "туман", которая активно охлаждает помещение.
  2. Охлаждающая подушка. Она не только поможет вам уснуть в жару, но и будет поддерживать комфортную температуру в течение всего года. Охлаждающие подушки создают ощущение прохлады при каждом прикосновении.
  3. Создайте прохладную атмосферу в комнате. После пробуждения закрывайте шторы, чтобы не допустить попадания солнечного света и тепла. Используйте охлаждающий матрас, который предотвращает поглощение тепла вашей кроватью. Выбирайте лёгкие одеяла из дышащих материалов, таких как лён и хлопок. Избегайте одежды из синтетических тканей, которые могут удерживать тепло. Перед сном выпейте чашку мятного чая, который обладает охлаждающим эффектом.
  4. Примите меры при перегреве. Если вы не можете уснуть из-за жары, попробуйте заморозить наволочки или намочить полотенце в холодной воде и приложить его к затылку. Холодный душ может показаться заманчивым, но лучше принять слегка тёплый душ, чтобы ваше тело могло охладиться естественным образом.
  5. Соблюдайте режим сна. Жара может усугубить существующие проблемы со сном, такие как стресс, беспокойство и тревога. Поэтому важно придерживаться стандартных средств для улучшения сна, таких как мелатонин, медитация, ограничение кофеина и отказ от использования гаджетов перед сном, пишет gq-magazine.co.uk.

Лето может быть временем радости и новых возможностей, но жара может стать серьёзным испытанием для вашего сна. Следуя этим советам, вы сможете создать комфортные условия для отдыха и наслаждаться каждым моментом тёплого сезона.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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