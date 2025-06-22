Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа

4:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представьте: вы чувствуете усталость, голова гудит, а в комнате нет ни запаха, ни дыма. Но это вовсе не грипп и не переутомление. Возможно, в вашем доме — угарный газ. Он прозван "тихим убийцей" не случайно: бесцветный, без запаха и вкуса, он может накапливаться незаметно, отравляя воздух и лишая человека шанса понять, что происходит.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

В этом материале рассказываем, как вовремя распознать присутствие угарного газа, какие признаки выдают опасность и что делать, если она уже рядом.

Где и как может появиться угарный газ

CO — это побочный продукт неполного сгорания топлива. Он может проникнуть в дом из разных источников:

газовая плита или колонка, особенно старая или плохо обслуживаемая;

камины и печи, если они работают неправильно или засорён дымоход;

генераторы и автомобили, заведённые в гараже;

барбекю и угольные грили, особенно при использовании внутри дома или в плохо проветриваемом помещении.

Даже кратковременное включение подобного устройства может привести к накоплению CO, если в помещении нет нормальной вентиляции.

Признаки отравления: не спутайте с простудой

Опасность угарного газа в том, что симптомы интоксикации часто принимают за обычное недомогание. Однако есть тревожные сигналы, которые должны насторожить:

тупая, постоянная головная боль;

тошнота, позывы к рвоте, общее ухудшение самочувствия;

неожиданная усталость, слабость, даже если вы выспались;

путаница в мыслях, сложности с концентрацией;

одышка, чувство тяжести в груди;

потеря сознания — в тяжёлых случаях.

Если симптомы исчезают или заметно ослабевают на свежем воздухе, стоит всерьёз задуматься: не угарный ли газ причина?

Проверка №1: вся техника, где есть огонь

В зоне риска — все приборы, работающие на сгораемом топливе. Обратите внимание на следующие признаки:

Пламя у плиты или котла стало жёлтым, а не синим? Это может говорить о неполном сгорании.

Появилась сажа или пятна вокруг газовых приборов? Это тоже плохой знак.

Чувствуете запах гари или копоти? Угарный газ сам по себе не пахнет, но может сопровождаться другими запахами.

Устройство работает нестабильно, отключается само по себе? Возможно, проблема в вентиляции или выхлопной системе.

Проверка №2: дымоход

Забитый, повреждённый или неправильно установленный дымоход — один из главных виновников скопления CO. На что обратить внимание:

листья, мусор или гнёзда в трубе;

трещины и разрушения кирпичной кладки;

следы влаги, конденсата, сажи вокруг дымохода.

Периодическая профессиональная прочистка и осмотр — необходимость, а не роскошь.

Проверка №3: вентиляция

Там, где есть открытое горение — должно быть много воздуха. Плохая вентиляция превращает даже исправный прибор в потенциальную угрозу.

Что стоит делать:

регулярно открывать окна и проветривать помещение;

не оставлять печи и камины работающими ночью или без присмотра;

установить датчики CO — в спальнях и возле источников открытого огня.

Современные модели не только подают сигнал при превышении нормы, но и показывают концентрацию газа в реальном времени.

Что делать при малейшем подозрении

Если вы заметили симптомы отравления или у вас есть основания подозревать наличие угарного газа — действуйте немедленно:

Выведите всех из дома, включая домашних животных. Не пытайтесь выяснять причину на месте. Откройте окна и двери, если можете это сделать безопасно. Позвоните в пожарную службу по номеру 115, опишите ситуацию. При наличии симптомов вызовите скорую, CO-отравление требует срочной медпомощи. После ликвидации угрозы обратитесь к специалистам, которые проверят все приборы и вентиляционные каналы. Установите датчики и проводите профилактическое обслуживание — это дешевле, чем жизнь.

Просто правило: лучше предупредить, чем лечить

Тихий убийца — не метафора, а реальность. Регулярные проверки, датчики и проветривание могут спасти вашу жизнь и жизнь близких. Угарный газ не прощает невнимательности.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами, а также их большой подвижностью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.