Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа

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4:33
Недвижимость

Представьте: вы чувствуете усталость, голова гудит, а в комнате нет ни запаха, ни дыма. Но это вовсе не грипп и не переутомление. Возможно, в вашем доме — угарный газ. Он прозван "тихим убийцей" не случайно: бесцветный, без запаха и вкуса, он может накапливаться незаметно, отравляя воздух и лишая человека шанса понять, что происходит.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

В этом материале рассказываем, как вовремя распознать присутствие угарного газа, какие признаки выдают опасность и что делать, если она уже рядом.

Где и как может появиться угарный газ

CO — это побочный продукт неполного сгорания топлива. Он может проникнуть в дом из разных источников:

  • газовая плита или колонка, особенно старая или плохо обслуживаемая;
  • камины и печи, если они работают неправильно или засорён дымоход;
  • генераторы и автомобили, заведённые в гараже;
  • барбекю и угольные грили, особенно при использовании внутри дома или в плохо проветриваемом помещении.

Даже кратковременное включение подобного устройства может привести к накоплению CO, если в помещении нет нормальной вентиляции.

Признаки отравления: не спутайте с простудой

Опасность угарного газа в том, что симптомы интоксикации часто принимают за обычное недомогание. Однако есть тревожные сигналы, которые должны насторожить:

  • тупая, постоянная головная боль;
  • тошнота, позывы к рвоте, общее ухудшение самочувствия;
  • неожиданная усталость, слабость, даже если вы выспались;
  • путаница в мыслях, сложности с концентрацией;
  • одышка, чувство тяжести в груди;
  • потеря сознания — в тяжёлых случаях.

Если симптомы исчезают или заметно ослабевают на свежем воздухе, стоит всерьёз задуматься: не угарный ли газ причина?

Проверка №1: вся техника, где есть огонь

В зоне риска — все приборы, работающие на сгораемом топливе. Обратите внимание на следующие признаки:

  • Пламя у плиты или котла стало жёлтым, а не синим? Это может говорить о неполном сгорании.
  • Появилась сажа или пятна вокруг газовых приборов? Это тоже плохой знак.
  • Чувствуете запах гари или копоти? Угарный газ сам по себе не пахнет, но может сопровождаться другими запахами.
  • Устройство работает нестабильно, отключается само по себе? Возможно, проблема в вентиляции или выхлопной системе.

Проверка №2: дымоход

Забитый, повреждённый или неправильно установленный дымоход — один из главных виновников скопления CO. На что обратить внимание:

  • листья, мусор или гнёзда в трубе;
  • трещины и разрушения кирпичной кладки;
  • следы влаги, конденсата, сажи вокруг дымохода.

Периодическая профессиональная прочистка и осмотр — необходимость, а не роскошь.

Проверка №3: вентиляция

Там, где есть открытое горение — должно быть много воздуха. Плохая вентиляция превращает даже исправный прибор в потенциальную угрозу.

Что стоит делать:

  • регулярно открывать окна и проветривать помещение;
  • не оставлять печи и камины работающими ночью или без присмотра;
  • установить датчики CO — в спальнях и возле источников открытого огня.

Современные модели не только подают сигнал при превышении нормы, но и показывают концентрацию газа в реальном времени.

Что делать при малейшем подозрении

Если вы заметили симптомы отравления или у вас есть основания подозревать наличие угарного газа — действуйте немедленно:

  1. Выведите всех из дома, включая домашних животных. Не пытайтесь выяснять причину на месте.
  2. Откройте окна и двери, если можете это сделать безопасно.
  3. Позвоните в пожарную службу по номеру 115, опишите ситуацию.
  4. При наличии симптомов вызовите скорую, CO-отравление требует срочной медпомощи.
  5. После ликвидации угрозы обратитесь к специалистам, которые проверят все приборы и вентиляционные каналы.
  6. Установите датчики и проводите профилактическое обслуживание — это дешевле, чем жизнь.

Просто правило: лучше предупредить, чем лечить

Тихий убийца — не метафора, а реальность. Регулярные проверки, датчики и проветривание могут спасти вашу жизнь и жизнь близких. Угарный газ не прощает невнимательности.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами, а также их большой подвижностью.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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