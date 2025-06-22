Как избавиться от запаха из слива кухонной мойки без химии: ароматный лайфхак

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето, жара, вы возвращаетесь домой — а на кухне не свежестью пахнет, а чем-то подозрительно тухлым? Скорее всего, проблема — в сливе кухонной мойки. Остатки еды при высокой температуре разлагаются быстрее, и запах распространяется по всей квартире.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Но не спешите хвататься за агрессивную химию: у вас на кухне уже есть всё, что нужно для простой и ароматной дезинфекции.

Почему воняет именно летом?

Жара усиливает разложение органики, которая скапливается на стенках труб. Даже если вы регулярно моете раковину, кое-что всё равно уходит в слив — и со временем это начинает пахнуть. Особенно, если вы надолго уезжали или просто редко включали воду.

Старое доброе средство, которое работает

Вместо привычных агрессивных гелей и порошков можно использовать натуральное и безопасное средство: обычный белый уксус. Это слабая кислота с мощным антисептическим эффектом. Она справляется с плесенью, бактериями, жиром и неприятными запахами. Но чтобы не оставлять после себя резкий запах уксуса — добавьте корицы.

Да, та самая специя, которую вы добавляете в выпечку, превращает чистку раковины в уютный ритуал. Корица нейтрализует резкий запах уксуса и сама обладает антибактериальными свойствами.

Как приготовить ароматное средство от запаха из слива

Всё просто:

1 чашка белого уксуса 2 чайные ложки молотой корицы (можно больше, если хотите усилить аромат)

Тщательно перемешайте и аккуратно вылейте в слив. Оставьте минимум на 30 минут, а при сильном запахе — на несколько часов или на ночь. После этого просто пролейте слив кипятком из чайника.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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