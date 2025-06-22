Удобно, но бесполезно: вся правда о режиме быстрой стирки

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, идеальное решение — закинуть одежду, нажать кнопку "быстрая стирка" и через 15-30 минут достать свежие вещи. Этот режим действительно экономит время, воду и электричество, и в ряде случаев он вполне уместен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Но эксперты по стирке предупреждают: если использовать его неправильно, можно не просто плохо отстирать одежду, но и навредить ткани или усугубить запах.

Что не так с быстрым режимом?

По словам эксперта компании Clorox Мэри Гальярди, эффективность быстрой стирки зависит от конкретной модели машины, но во всех случаях она работает по одному принципу: цикл короче за счёт снижения количества оборотов и времени полоскания.

Это означает, что вещи меньше замачиваются и хуже отстирываются — особенно если речь идёт о пятнах, бактериях или застарелых загрязнениях. Такой режим не подходит для одежды после тренировок, постельного белья после болезни или детских вещей, пишет bhg.com.

Когда его всё же можно использовать

Быстрая стирка справится с задачей, если вы просто хотите освежить одежду, которая почти не загрязнена. Например, постельное бельё, на котором спал гость одну ночь, лёгкие полотенца, слегка поношенные футболки.

Ещё один случай — повторная стирка вещей, забытых в барабане: если вы не достали бельё вовремя, оно может приобрести затхлый запах. В таком случае Гальярди советует запустить быстрый режим с добавлением дезинфицирующего средства в отсек для кондиционера.

Как выжать максимум из короткого цикла

Если вы всё же используете быстрый режим, следуйте нескольким простым рекомендациям. Во-первых, выбирайте жидкое моющее средство: оно быстрее растворяется и лучше работает за короткий промежуток времени. Во-вторых, используйте тёплую или горячую воду, если ткань это позволяет — это повысит эффективность удаления грязи и пота.

И наконец, не перегружайте машину: при плотной загрузке даже обычный цикл справляется хуже, а уж быстрый — тем более.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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