Пауки в доме: как избавиться от непрошеных гостей безопасно и быстро

Пауки проникают в жилища не из-за желания напугать хозяев, а в поисках укрытия и пищи. Теплые углы квартир становятся идеальным убежищем от непогоды, а случайные насекомые — легкой добычей.
Чаще всего членистоногие селятся за мебелью, в темных углах и других труднодоступных местах, где чувствуют себя в безопасности.
Один из самых эффективных способов отпугнуть пауков — изменить расстановку мебели. Отодвиньте шкафы и диваны от стен на 5-10 см. Это лишит пауков любимых укрытий и облегчит уборку. Регулярное удаление паутины и пыли в этих зонах заставит непрошеных гостей искать более спокойное место.
Наружное освещение возле входов привлекает насекомых, а вслед за ними приходят и пауки. Перенесите уличные светильники подальше от дверей и окон или замените обычные лампы на желтые "антимоскитные". Такие простые изменения значительно сократят количество пищи для пауков и сделают ваш дом менее привлекательным для них.
Даже небольшие щели в окнах и дверях — открытая дорога для пауков. Уделите внимание герметизации, используя монтажную пену или силикон. Регулярная уборка, особенно в углах и под мебелью, лишит пауков не только укрытий, но и источников пищи в виде других насекомых.
Некоторые запахи действуют на пауков отпугивающе. Разложите в углах комнат:
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.