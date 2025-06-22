Пауки в доме: как избавиться от непрошеных гостей безопасно и быстро

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пауки проникают в жилища не из-за желания напугать хозяев, а в поисках укрытия и пищи. Теплые углы квартир становятся идеальным убежищем от непогоды, а случайные насекомые — легкой добычей.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Чаще всего членистоногие селятся за мебелью, в темных углах и других труднодоступных местах, где чувствуют себя в безопасности.

Простая перестановка против пауков

Один из самых эффективных способов отпугнуть пауков — изменить расстановку мебели. Отодвиньте шкафы и диваны от стен на 5-10 см. Это лишит пауков любимых укрытий и облегчит уборку. Регулярное удаление паутины и пыли в этих зонах заставит непрошеных гостей искать более спокойное место.

Свет против незваных гостей

Наружное освещение возле входов привлекает насекомых, а вслед за ними приходят и пауки. Перенесите уличные светильники подальше от дверей и окон или замените обычные лампы на желтые "антимоскитные". Такие простые изменения значительно сократят количество пищи для пауков и сделают ваш дом менее привлекательным для них.

Герметизация и чистота

Даже небольшие щели в окнах и дверях — открытая дорога для пауков. Уделите внимание герметизации, используя монтажную пену или силикон. Регулярная уборка, особенно в углах и под мебелью, лишит пауков не только укрытий, но и источников пищи в виде других насекомых.

Природные репелленты

Некоторые запахи действуют на пауков отпугивающе. Разложите в углах комнат:

Ватные диски с маслом мяты или чайного дерева Каштаны или кожуру цитрусовых Пучки лаванды или розмарина

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).



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