Мелочи, которые испортят вашу ванную — через год вы точно пожалеете

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Они кажутся мелочами — но именно они каждый день будут бросаться в глаза и портить впечатление от новой ванной. Раздражающие мелочи, которые можно было предусмотреть.

Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ванная

Цементная затирка в мокрых зонах

Если на швы регулярно попадает вода — например, в душе или у раковины — плесень появится очень быстро. Даже "антигрибковые" варианты цементной затирки не спасают: тёмные точки всё равно проступят, портя весь вид.

Выход — эпоксидная затирка. Она не впитывает влагу и не даёт грибку ни единого шанса. Да, дороже. Зато — красиво, надолго и без запаха хлорки.

Покрашенные стены рядом с полотенцесушителем

Плитка плюс краска — стильное и бюджетное решение. Но есть одно "но": если вы покрасите стены рядом с полотенцесушителем или крючками, вас ждут мокрые разводы от рук.

Через год эти пятна будут не оттереть ничем. Лучше на эти зоны сразу уложить плитку — потом переделывать будет в разы дороже.

Смеситель не того цвета

Выбирая сантехнику в модных оттенках — чёрный, латунь, золото — не экономьте. Недорогие модели быстро покрываются разводами от воды, которые невозможно отмыть без усилий. А стыки деталей и вовсе могут заржаветь.

Если уж выбирать нестандартные цвета, то только качественные бренды — они дольше сохранят эстетичный вид.

Светлая затирка на полу

Даже если в ванной вы ходите в тапочках, швы между плиткой всё равно темнеют. Особенно светлые.

Решение: эпоксидка или просто более тёмный оттенок. Можно комбинировать — в мокрых и проходных зонах использовать прочную затирку, а в остальных — обычную. Или вовсе выбрать бесшовный керамогранит или кварцвинил.

Только верхний свет

Один потолочный светильник — и атмосфера в ванной как в операционной. Хочется уюта? Добавьте светильники у зеркала или бра на стене. Даже зеркало с подсветкой спасёт ситуацию.

Особенно важно это, если вы любите принимать ванну или делать бьюти-уход — мягкий свет нужен не меньше, чем горячая вода.

Мало розеток

Даже если вы не пользуетесь феном или бритвой — не торопитесь отказываться от розеток. Электрическая щётка, ирригатор, щипцы — всё это требует питания.

А удлинитель в ванной — это не только некрасиво, но и небезопасно. Лучше сразу заложить пару дополнительных точек, пока не поздно.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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