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Маленькая ванная — не беда: этот приём вытягивает пространство за секунду

2:19
Недвижимость

Как превратить тесный санузел в стильное и удобное пространство? Не нужно сносить стены — иногда достаточно пары продуманных деталей, чтобы даже самая крошечная ванная заиграла по-новому.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Секретный резерв: место над унитазом

Многие забывают про зону над инсталляцией. А ведь туда можно повесить полки — неглубокие, но функциональные. Это даст дополнительное место для хранения и добавит уют, если украсить полочки красивыми банками, свечами или декором.

Цветной потолок: смелость, которая работает

Яркий потолок способен творить чудеса. Он притягивает взгляд вверх, "вытягивая" пространство визуально. Особенно эффектно смотрится в светлой ванной — контраст помогает отвлечь внимание от её настоящих размеров.

Контраст стен: игра цвета, которая оживляет

Комбинируйте материалы и оттенки: плитку с краской, керамику с обоями. Простые светлые базовые цвета в сочетании с насыщенными холодными (например, сине-зелёными) и дополнением в виде чёрного или золотого — придают интерьеру динамику и глубину.

Полотенцесушитель в цвет стен

Этот функциональный элемент часто выглядит громоздко. Но если подобрать его в тон стен, он словно исчезает в интерьере. Даже крупная модель не будет "перегружать" пространство, зато своё дело сделает.

Ниша в душевой: максимум пользы

Любой угол можно превратить в полезную зону. В душевой идеально смотрятся узкие, но глубокие полочки — они компактны, но вместительны. Добавьте подсветку, и получите одновременно стиль и комфорт.

Яркая раковина: точка притяжения

Светлый интерьер нуждается в акценте. Почему бы не сделать его раковиной? Цветная сантехника выглядит нестандартно и не требует дополнительного декора — отличный выбор для минималистичных пространств.

Столешница от стены до стены

Практичное решение для квадратных ванных — сплошная столешница. Под ней можно разместить стиральную машину или корзину. Она удобна, эстетична и облегчает уборку — никаких лишних щелей и стыков.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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