Обычная дачная кухня превратится в уютное гнездо — просто следуйте этим шагам

Кухня — сердце любого дома, и дачный не исключение. Даже если вы приезжаете туда только по выходным, пространство должно быть продуманным до мелочей. Где готовить, как хранить продукты, где сидеть с чашкой чая в ненастье — всё это важно. Особенно, если речь не о загородном коттедже с отоплением и коммуникациями, а о сезонной даче с минимальными удобствами.
Прежде чем браться за ремонт, учтите несколько важных факторов:
Даже если вы часто едите на улице, внутри всё равно нужна столовая группа — на случай дождя или холодной погоды. Есть два варианта:
Для экономии места выбирайте прямоугольный стол — его можно придвинуть к стене. А круглый добавит уюта, особенно в центре комнаты.
Если бываете на даче редко, не нужно ставить огромный холодильник и духовой шкаф. Подумайте о компактных решениях: гриль, микроволновка, откидной стол. Используйте стены — подвесные шкафы, П-образные системы хранения, полки над окном.
Светлая палитра сделает кухню визуально просторнее, а яркие акценты добавит текстиль. Если места совсем немного, лучше выбрать скандинавский или современный стиль, а не перегруженный декором прованс.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.