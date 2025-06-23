Обычная дачная кухня превратится в уютное гнездо — просто следуйте этим шагам

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — сердце любого дома, и дачный не исключение. Даже если вы приезжаете туда только по выходным, пространство должно быть продуманным до мелочей. Где готовить, как хранить продукты, где сидеть с чашкой чая в ненастье — всё это важно. Особенно, если речь не о загородном коттедже с отоплением и коммуникациями, а о сезонной даче с минимальными удобствами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

О чём стоит подумать заранее

Прежде чем браться за ремонт, учтите несколько важных факторов:

Электричество. Проверьте, выдержит ли проводка одновременную работу чайника, холодильника и плиты.

Вода. Без неё никакая кухня не заработает. Скважина, колодец или централизованное водоснабжение — решите заранее.

Тип плиты. Электрическая или газовая? Может, вам достаточно компактной переносной плитки?

Микроклимат. Дача может быть и ледяной, и душной. Материалы для отделки и мебели должны это "пережить".

Расположение. Лучше, если кухня будет рядом с верандой или террасой — удобнее носить посуду.

Где разместить обеденную зону

Даже если вы часто едите на улице, внутри всё равно нужна столовая группа — на случай дождя или холодной погоды. Есть два варианта:

Отдельная садовая мебель. Устойчивые к влаге и солнцу материалы, лёгкие конструкции.

Выносная мебель. Подойдут складные стол и стулья из морозостойкого пластика или металла.

Для экономии места выбирайте прямоугольный стол — его можно придвинуть к стене. А круглый добавит уюта, особенно в центре комнаты.

Какие стили подходят дачной кухне

Деревенский. Дерево, простота, тепло — классика жанра.

Прованс. Светлые тона, цветочный текстиль, изящные детали.

Контемпорари. Смешение фактур, минимум украшений, максимум уюта.

Ретро. Винтажная мебель, атмосфера старой дачи — ностальгия на максимум.

Скандинавский. Белые стены, практичная мебель, акценты в деталях.

Минимум техники — максимум пользы

Если бываете на даче редко, не нужно ставить огромный холодильник и духовой шкаф. Подумайте о компактных решениях: гриль, микроволновка, откидной стол. Используйте стены — подвесные шкафы, П-образные системы хранения, полки над окном.

Светлая палитра сделает кухню визуально просторнее, а яркие акценты добавит текстиль. Если места совсем немного, лучше выбрать скандинавский или современный стиль, а не перегруженный декором прованс.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.