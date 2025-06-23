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Обычная дачная кухня превратится в уютное гнездо — просто следуйте этим шагам

2:48
Недвижимость

Кухня — сердце любого дома, и дачный не исключение. Даже если вы приезжаете туда только по выходным, пространство должно быть продуманным до мелочей. Где готовить, как хранить продукты, где сидеть с чашкой чая в ненастье — всё это важно. Особенно, если речь не о загородном коттедже с отоплением и коммуникациями, а о сезонной даче с минимальными удобствами.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

О чём стоит подумать заранее

Прежде чем браться за ремонт, учтите несколько важных факторов:

  • Электричество. Проверьте, выдержит ли проводка одновременную работу чайника, холодильника и плиты.
  • Вода. Без неё никакая кухня не заработает. Скважина, колодец или централизованное водоснабжение — решите заранее.
  • Тип плиты. Электрическая или газовая? Может, вам достаточно компактной переносной плитки?
  • Микроклимат. Дача может быть и ледяной, и душной. Материалы для отделки и мебели должны это "пережить".
  • Расположение. Лучше, если кухня будет рядом с верандой или террасой — удобнее носить посуду.

Где разместить обеденную зону

Даже если вы часто едите на улице, внутри всё равно нужна столовая группа — на случай дождя или холодной погоды. Есть два варианта:

  • Отдельная садовая мебель. Устойчивые к влаге и солнцу материалы, лёгкие конструкции.
  • Выносная мебель. Подойдут складные стол и стулья из морозостойкого пластика или металла.

Для экономии места выбирайте прямоугольный стол — его можно придвинуть к стене. А круглый добавит уюта, особенно в центре комнаты.

Какие стили подходят дачной кухне

  • Деревенский. Дерево, простота, тепло — классика жанра.
  • Прованс. Светлые тона, цветочный текстиль, изящные детали.
  • Контемпорари. Смешение фактур, минимум украшений, максимум уюта.
  • Ретро. Винтажная мебель, атмосфера старой дачи — ностальгия на максимум.
  • Скандинавский. Белые стены, практичная мебель, акценты в деталях.

Минимум техники — максимум пользы

Если бываете на даче редко, не нужно ставить огромный холодильник и духовой шкаф. Подумайте о компактных решениях: гриль, микроволновка, откидной стол. Используйте стены — подвесные шкафы, П-образные системы хранения, полки над окном.

Светлая палитра сделает кухню визуально просторнее, а яркие акценты добавит текстиль. Если места совсем немного, лучше выбрать скандинавский или современный стиль, а не перегруженный декором прованс.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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