Как сделать дачу уютной за день — идеи, которые сработают сразу

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дача — это не только про грядки. Это место отдыха, вдохновения и уюта. И, чтобы почувствовать ту самую атмосферу, вовсе не обязательно делать капитальный ремонт. Есть способы освежить интерьер буквально за один день — быстро, недорого и с душой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

Освежите текстиль — атмосфера поменяется сразу

Шторы, скатерти, подушки и покрывала задают настроение всему интерьеру. Отдайте предпочтение натуральным тканям — хлопку или льну. Необязательно покупать новое: старый текстиль может заиграть по-новому, если немного его переосмыслить. Например, из привычной скатерти легко сшить стильную занавеску или чехол на стул.

Уютный уголок — даже в доме

Отдельная зона отдыха в доме пригодится, особенно в дождливый день. Поставьте кресло, добавьте торшер или гирлянду, накройте всё пледом — и вот уже уютное место для чтения, вязания или просто тишины готово. Коврик под ноги и несколько подушек сделают атмосферу ещё теплее.

Живые картины: стены тоже хотят внимания

Пустые стены "съедают" уют. Повесьте несколько постеров, старых открыток или даже детских рисунков. Подойдут и винтажные фото, и графика, и вышивка. Главное — чтобы вам было приятно на это смотреть.

Зелень внутри не хуже, чем снаружи

Даже в окружении природы растения внутри дома работают на атмосферу. Полевые цветы в кувшине, веточки сирени в банке, горшки с садовой зеленью — всё это добавляет свежести и уюта.

Природа как декоратор

Коряги, шишки, сухоцветы, спилы дерева — в ход идёт всё, что можно найти за домом. Из веточек получаются декоративные вешалки, спилы — подставки для свечей или чашек. Такой декор не требует затрат, но создаёт ощущение деревенской идиллии.

Старая мебель — новый взгляд

Старая дачная мебель может выглядеть по-новому. Простой слой краски, самоклеящаяся плёнка, декупаж — и вот уже "новый" комод или стул. Обновите фурнитуру, добавьте подушку или вязаный чехол — и мебель снова радует глаз.

Плетёные детали — и практично, и красиво

Корзинки, подносы, органайзеры из лозы легко впишутся в любой интерьер. Это не только красиво, но и функционально: в них удобно хранить мелочи, пряжу, специи или даже цветочные горшки.

Лестница — не только для подъёма

Если в доме есть лестница, украсьте её. Покрасьте перила, используйте трафареты или просто повесьте гирлянду. А старые ступени можно прикрыть ковровой дорожкой — и звук шагов станет мягче, и интерьер интереснее.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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