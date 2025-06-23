Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока вы не попали в ловушку: 10 растений, способных испортить вашу дачу
С виду привлекательны, но ведут к разорению: опасные машины
Как завтрак влияет на вашу продуктивность — и что есть вместо сладостей
Цены на нефть взлетят: Иран перекрывает ключевой судоходный маршрут
Lada отрастила зубы: новый Azimut выглядит так, будто готов укусить за конкуренцию
Глубокие корни растений: новый инструмент в борьбе с климатическими изменениями
Экологическая инициатива или экономия? Что скрывает новый шаг British Airways
Забудьте про хлеб: эта пита с чесноком и зеленью покорит ваши вкусовые рецепторы
Четыре шага, которые восстановят кожу после отпуска

Как сделать дачу уютной за день — идеи, которые сработают сразу

2:54
Недвижимость

Дача — это не только про грядки. Это место отдыха, вдохновения и уюта. И, чтобы почувствовать ту самую атмосферу, вовсе не обязательно делать капитальный ремонт. Есть способы освежить интерьер буквально за один день — быстро, недорого и с душой.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Освежите текстиль — атмосфера поменяется сразу

Шторы, скатерти, подушки и покрывала задают настроение всему интерьеру. Отдайте предпочтение натуральным тканям — хлопку или льну. Необязательно покупать новое: старый текстиль может заиграть по-новому, если немного его переосмыслить. Например, из привычной скатерти легко сшить стильную занавеску или чехол на стул.

Уютный уголок — даже в доме

Отдельная зона отдыха в доме пригодится, особенно в дождливый день. Поставьте кресло, добавьте торшер или гирлянду, накройте всё пледом — и вот уже уютное место для чтения, вязания или просто тишины готово. Коврик под ноги и несколько подушек сделают атмосферу ещё теплее.

Живые картины: стены тоже хотят внимания

Пустые стены "съедают" уют. Повесьте несколько постеров, старых открыток или даже детских рисунков. Подойдут и винтажные фото, и графика, и вышивка. Главное — чтобы вам было приятно на это смотреть.

Зелень внутри не хуже, чем снаружи

Даже в окружении природы растения внутри дома работают на атмосферу. Полевые цветы в кувшине, веточки сирени в банке, горшки с садовой зеленью — всё это добавляет свежести и уюта.

Природа как декоратор

Коряги, шишки, сухоцветы, спилы дерева — в ход идёт всё, что можно найти за домом. Из веточек получаются декоративные вешалки, спилы — подставки для свечей или чашек. Такой декор не требует затрат, но создаёт ощущение деревенской идиллии.

Старая мебель — новый взгляд

Старая дачная мебель может выглядеть по-новому. Простой слой краски, самоклеящаяся плёнка, декупаж — и вот уже "новый" комод или стул. Обновите фурнитуру, добавьте подушку или вязаный чехол — и мебель снова радует глаз.

Плетёные детали — и практично, и красиво

Корзинки, подносы, органайзеры из лозы легко впишутся в любой интерьер. Это не только красиво, но и функционально: в них удобно хранить мелочи, пряжу, специи или даже цветочные горшки.

Лестница — не только для подъёма

Если в доме есть лестница, украсьте её. Покрасьте перила, используйте трафареты или просто повесьте гирлянду. А старые ступени можно прикрыть ковровой дорожкой — и звук шагов станет мягче, и интерьер интереснее.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
АвтоВАЗ придумал новый бренд — и вот какие машины появятся первыми
Как янтарная кислота помогает вашим растениям
Волочкова раскрыла неожиданную правду о браке дочери — вся суть в одной фразе
Лайфхак, который не стоит ничего, но кардинально меняет сон и делает его качественным
Аномальная жара в США: столбик термометра зашкаливает за 38°C — как это скажется на энергосистеме
NASA раскрывает тайну: вот последствия крушения японского лунного модуля
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Прощайте, магазинные чипсы: готовим хрустящий картофель для вечера у телевизора дома – это намного проще, чем вы думаете
Тишина, пляжи и атмосфера: как маленькая деревня на берегу океана стала тайным раем для художников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.