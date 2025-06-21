В сердце пустыни Саудовской Аравии вырастает сооружение, бросающее вызов всем законам архитектуры — Мукааб. Этот колоссальный куб высотой 400 метров станет самым большим зданием в истории человечества.
Но что за ним стоит — гениальное пророчество будущего или дорогостоящее тщеславие?
За футуристическим фасадом скрывается настоящий город будущего. Внутренние стены-экраны смогут за секунды перенести вас в любую точку планеты.
Сегодня вы засыпаете под звуки африканской саванны, а завтра просыпаетесь среди небоскребов Нью-Йорка, пишет sfpdentalserviceversilia.it. Но так ли безобидны эти технологии?
На строительство выделено 50 миллиардов долларов — сумма, сопоставимая с бюджетом небольшой страны. Каждый день на площадке работают 250 экскаваторов, уже вывезено 10 миллионов кубометров грунта. Экологи бьют тревогу: какой след оставит этот проект на хрупкой экосистеме пустыни?
Мукааб обещает стать домом для 35 тысяч человек уже к 2030 году. Но кто захочет жить в этом бетонном кубе? Архитекторы спорят: станет ли он новой Меккой туризма или гигантским белым слоном?
Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.