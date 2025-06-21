Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В сердце пустыни Саудовской Аравии вырастает сооружение, бросающее вызов всем законам архитектуры — Мукааб. Этот колоссальный куб высотой 400 метров станет самым большим зданием в истории человечества.

Фото: sfpdentalserviceversilia.it is licensed under Public Domain Небоскрёб Мукааб

Но что за ним стоит — гениальное пророчество будущего или дорогостоящее тщеславие?

Технологии, которые перевернут ваше сознание

За футуристическим фасадом скрывается настоящий город будущего. Внутренние стены-экраны смогут за секунды перенести вас в любую точку планеты.

Сегодня вы засыпаете под звуки африканской саванны, а завтра просыпаетесь среди небоскребов Нью-Йорка, пишет sfpdentalserviceversilia.it. Но так ли безобидны эти технологии?

Цена амбиций: шокирующие цифры проекта

На строительство выделено 50 миллиардов долларов — сумма, сопоставимая с бюджетом небольшой страны. Каждый день на площадке работают 250 экскаваторов, уже вывезено 10 миллионов кубометров грунта. Экологи бьют тревогу: какой след оставит этот проект на хрупкой экосистеме пустыни?

Город-призрак или мечта будущего?

Мукааб обещает стать домом для 35 тысяч человек уже к 2030 году. Но кто захочет жить в этом бетонном кубе? Архитекторы спорят: станет ли он новой Меккой туризма или гигантским белым слоном?

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



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