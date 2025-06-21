Секретный убийца ваших сковородок: как посудомоечная машина разрушает антипригарное покрытие

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что правильно ухаживаете за своими сковородками? Оказывается, привычка загружать антипригарную посуду в посудомоечную машину — это медленный, но верный способ испортить дорогие сковороды.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Эксперты по кухонной утвари бьют тревогу: агрессивные моющие средства и высокие температуры буквально разъедают защитное покрытие, превращая качественную посуду в бесполезный металлический диск.

Что на самом деле происходит за закрытой дверцей

Когда вы запускаете цикл мойки, сковорода подвергается настоящей пытке. Горячая вода под давлением в сочетании с химически активными моющими средствами создает эффект пескоструйной обработки. Постепенно, с каждой мойкой, антипригарный слой истончается, появляются микротрещины, и вскоре вы замечаете, что яичница начинает прилипать, а блинчики рвутся при переворачивании.

Спасение для любимых сковородок

Шеф-повара и эксперты по посуде единодушны: только ручная мойка может сохранить антипригарные свойства. Используйте теплую (не горячую!) воду, мягкую губку и минимальное количество мягкого моющего средства. Для сложных загрязнений сделайте пасту из пищевой соды — это натуральное и безопасное решение. И никогда, слышите, никогда не используйте металлические мочалки или абразивные чистящие средства!

Как выбрать сковороду, которая прослужит дольше

Современные технологии предлагают достойные альтернативы традиционному тефлону. Обратите внимание на керамическое покрытие без PFAS или инновационные гибридные модели, сочетающие нержавеющую сталь с антипригарным слоем. Такая посуда более устойчива к повреждениям, хотя и требует особого ухода.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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