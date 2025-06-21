Вы уверены, что правильно ухаживаете за своими сковородками? Оказывается, привычка загружать антипригарную посуду в посудомоечную машину — это медленный, но верный способ испортить дорогие сковороды.
Эксперты по кухонной утвари бьют тревогу: агрессивные моющие средства и высокие температуры буквально разъедают защитное покрытие, превращая качественную посуду в бесполезный металлический диск.
Когда вы запускаете цикл мойки, сковорода подвергается настоящей пытке. Горячая вода под давлением в сочетании с химически активными моющими средствами создает эффект пескоструйной обработки. Постепенно, с каждой мойкой, антипригарный слой истончается, появляются микротрещины, и вскоре вы замечаете, что яичница начинает прилипать, а блинчики рвутся при переворачивании.
Шеф-повара и эксперты по посуде единодушны: только ручная мойка может сохранить антипригарные свойства. Используйте теплую (не горячую!) воду, мягкую губку и минимальное количество мягкого моющего средства. Для сложных загрязнений сделайте пасту из пищевой соды — это натуральное и безопасное решение. И никогда, слышите, никогда не используйте металлические мочалки или абразивные чистящие средства!
Современные технологии предлагают достойные альтернативы традиционному тефлону. Обратите внимание на керамическое покрытие без PFAS или инновационные гибридные модели, сочетающие нержавеющую сталь с антипригарным слоем. Такая посуда более устойчива к повреждениям, хотя и требует особого ухода.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.