Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
34 бесплатных билета на самолёт: аферист 6 лет выдавал себя за члена экипажа
Не нажимайте эту кнопку во время движения — машина может просто перестать слушаться
Тишина, которая лечит: узнайте, как бесшумная ходьба помогает расслабиться и восстановиться
Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой
Казахстан и Росатом: утверждена дорожная карта для атомного будущего
Испанская лестница и серый Mercedes: почему эта история в Риме вызвала столько вопросов
Почему стоит выбрать огурцы, устойчивые к жаре и болезням
Этот цитрус может стать вашим секретом здоровья: 5 причин начать пить его каждый день
Успейте попробовать: здоровое печенье, которое печётся всего 1 минуту — секрет нового популярного рецепта

Секретный убийца ваших сковородок: как посудомоечная машина разрушает антипригарное покрытие

1:55
Недвижимость

Вы уверены, что правильно ухаживаете за своими сковородками? Оказывается, привычка загружать антипригарную посуду в посудомоечную машину — это медленный, но верный способ испортить дорогие сковороды.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Эксперты по кухонной утвари бьют тревогу: агрессивные моющие средства и высокие температуры буквально разъедают защитное покрытие, превращая качественную посуду в бесполезный металлический диск.

Что на самом деле происходит за закрытой дверцей

Когда вы запускаете цикл мойки, сковорода подвергается настоящей пытке. Горячая вода под давлением в сочетании с химически активными моющими средствами создает эффект пескоструйной обработки. Постепенно, с каждой мойкой, антипригарный слой истончается, появляются микротрещины, и вскоре вы замечаете, что яичница начинает прилипать, а блинчики рвутся при переворачивании.

Спасение для любимых сковородок

Шеф-повара и эксперты по посуде единодушны: только ручная мойка может сохранить антипригарные свойства. Используйте теплую (не горячую!) воду, мягкую губку и минимальное количество мягкого моющего средства. Для сложных загрязнений сделайте пасту из пищевой соды — это натуральное и безопасное решение. И никогда, слышите, никогда не используйте металлические мочалки или абразивные чистящие средства!

Как выбрать сковороду, которая прослужит дольше

Современные технологии предлагают достойные альтернативы традиционному тефлону. Обратите внимание на керамическое покрытие без PFAS или инновационные гибридные модели, сочетающие нержавеющую сталь с антипригарным слоем. Такая посуда более устойчива к повреждениям, хотя и требует особого ухода.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой
Казахстан и Росатом: утверждена дорожная карта для атомного будущего
Испанская лестница и серый Mercedes: почему эта история в Риме вызвала столько вопросов
Почему стоит выбрать огурцы, устойчивые к жаре и болезням
Секретный убийца ваших сковородок: как посудомоечная машина разрушает антипригарное покрытие
Этот цитрус может стать вашим секретом здоровья: 5 причин начать пить его каждый день
Успейте попробовать: здоровое печенье, которое печётся всего 1 минуту — секрет нового популярного рецепта
Океан как гигантский фильтр: что происходит с углеродом в его глубинах
Комфорт стоит дороже, чем кажется: сколько сжигает мотор, пока вы просто стоите в жару
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.