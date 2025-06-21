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Лёд в ведре для мытья полов: гениальный трюк или опасная глупость из TikTok?

Недвижимость

Социальные сети пестрят советами, как сделать уборку проще, быстрее и зрелищнее. Один из таких вирусных лайфхаков — добавление льда в ведро с водой для мытья полов. По задумке, ледяная вода должна "шокировать" грязь, помочь отмыть даже въевшиеся пятна и якобы быть мягче для чувствительных поверхностей.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

На видео в TikTok всё выглядит почти магически: несколько кубиков льда, немного моющего средства — и пол словно сияет. Но реальность, как это часто бывает с интернет-трендами, не так блестяща, как хотелось бы.

Почему лёд не помогает, а мешает

Большинство моющих средств рассчитаны на работу в тёплой или горячей воде. Это важно: температура помогает активизировать компоненты, которые расщепляют жир, растворяют пыль и грязь. А вот холодная вода, особенно ледяная, делает всё наоборот — она буквально тормозит процесс очистки. В итоге загрязнения не растворяются, а размазываются по поверхности.

Такой "эффект блеска", который видно в видео, чаще всего связан не с чистотой, а с тем, что грязь просто равномерно натёрта по полу.

Опасность для полов и здоровья

Но это ещё не всё. Холодная вода испаряется медленнее, особенно в прохладных помещениях. Из-за этого влага может дольше оставаться на поверхности, а значит — повышается риск появления плесени, вздутия или деформации напольного покрытия. Это особенно опасно для ламината, паркета и других чувствительных материалов.

Кроме того, экстремально низкая температура может повлиять на затирку между плитками — привести к её усадке, растрескиванию и преждевременному разрушению.

Когда холодная вода уместна — но безо льда

Единственная ситуация, где прохладная вода может быть хоть как-то уместна, — это жаркий летний день и лёгкая освежающая уборка, без особых загрязнений. Но даже в этом случае лучше обойтись безо льда и обязательно использовать средство, подходящее под температуру воды.

Что же касается глубокого очищения — здесь холодная вода совершенно неэффективна и только мешает процессу.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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