Мебель с историей: как советские вещи вписываются в современный интерьер

Вещи из СССР — это не просто пыльные воспоминания. Некоторые предметы, знакомые каждому с детства, и сегодня могут стать изюминкой интерьера. Причём не по принципу "жалко выбросить", а как настоящие дизайнерские находки — с характером, историей и качеством, которому современные аналоги могут только позавидовать.
Работает или нет — неважно. Радиола с ретро-панелями и деревянным корпусом может легко стать винтажной тумбой или арт-объектом в комнате. Главное — не прятать её, а дать новое "звучание" в интерьере.
Советские лампы не знали, что такое "минимализм". Большие, с массивными абажурами, они создавали в комнате особое настроение. И сейчас они смотрятся куда интереснее, чем большинство скучных однотипных светильников из магазина.
Ротатор вместо кнопок, тяжёлый корпус, щёлкающий звук — всё в этих телефонах дышит стилем. Их можно не только подключить, но и использовать как винтажный акцент в интерьере. Да, кое-где придётся почистить, но оно того стоит.
Чугунные ножки, столешница с ящичками — такая машинка способна украсить и классический, и лофт-интерьер. Даже если шить вы не собираетесь, она может стать оригинальной подставкой для цветов или кофейным столиком.
Настольные или напольные — такие часы придают дому душевность. Особенно эффектно смотрятся на кухне или в зале. А звук кукушки, раздающийся каждый час, возвращает в детство.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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