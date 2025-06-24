Мебель с историей: как советские вещи вписываются в современный интерьер

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вещи из СССР — это не просто пыльные воспоминания. Некоторые предметы, знакомые каждому с детства, и сегодня могут стать изюминкой интерьера. Причём не по принципу "жалко выбросить", а как настоящие дизайнерские находки — с характером, историей и качеством, которому современные аналоги могут только позавидовать.

Фото: https://www.freepik.com by chandlervid85 Интерьер

1. Радиола: даже если не поёт — всё равно красавица

Работает или нет — неважно. Радиола с ретро-панелями и деревянным корпусом может легко стать винтажной тумбой или арт-объектом в комнате. Главное — не прятать её, а дать новое "звучание" в интерьере.

2. Настольная лампа: свет с характером

Советские лампы не знали, что такое "минимализм". Большие, с массивными абажурами, они создавали в комнате особое настроение. И сейчас они смотрятся куда интереснее, чем большинство скучных однотипных светильников из магазина.

3. Дисковый телефон: звонок из эпохи

Ротатор вместо кнопок, тяжёлый корпус, щёлкающий звук — всё в этих телефонах дышит стилем. Их можно не только подключить, но и использовать как винтажный акцент в интерьере. Да, кое-где придётся почистить, но оно того стоит.

4. Швейная машинка: из мастерской — в гостиную

Чугунные ножки, столешница с ящичками — такая машинка способна украсить и классический, и лофт-интерьер. Даже если шить вы не собираетесь, она может стать оригинальной подставкой для цветов или кофейным столиком.

5. Механические часы: с кукушкой или без

Настольные или напольные — такие часы придают дому душевность. Особенно эффектно смотрятся на кухне или в зале. А звук кукушки, раздающийся каждый час, возвращает в детство.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.