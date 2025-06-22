Секретная ловушка для комаров от блогеров: действительно ли старая футболка может спасти вас от укусов?

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Специалист по насекомым, энтомолог Юрий Гниненко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал необычный способ защиты от комаров, предложенный одним немецким изданием. Суть метода заключается в следующем: нужно надеть чистую футболку, принять душ с нейтральным гелем, а затем положить старую ношеную футболку с запахом пота в другой угол комнаты. Комары должны прилететь на старую футболку, и останется только поймать их стаканом и выбросить.

Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Гниненко считает, что идея верна в том, что комары действительно летят на запах. Если убрать свой запах, они могут переключиться на старую футболку. Однако он отмечает, что это малоэффективный способ. Во-первых, даже после тщательного мытья запах остаётся, хотя и становится слабее. Во-вторых, поймать комаров стаканом на старой футболке будет непросто — это займёт много времени и усилий, а вы сами при этом снова рискуете привлечь их своим запахом.

"Ну это же фантастика. Во-первых, даже если вы прям вымоетесь, как не знаю что, все равно запах останется, поменьше, но останется. Это первое. A второе. Как вы будете стаканом ловить на старой футболке? Истратите полночи, вспотеете, и на вас полетят комары", — заметил Юрий Гниненко.

Специалист считает, что с комарами нужно бороться комплексно, так будет эффективнее всего.

"Если вы в квартире, то надо, значит, использовать три пути. Первый — антимоскитные сетки на окна. Второй — фумиганты, сейчас много всяких вариантов. И третий — конечно, если уж совсем невмоготу, их много, на себя там прыскать этими репеллентами", — сказал эксперт.

Эксперт также советует не полагаться только на народные методы. Хотя некоторые травы и ароматы могут отпугивать комаров, они не могут сравниться по эффективности с современными репеллентами.

"Ничто не сравнится по эффективности с нормальными репеллентами. Конечно, там запах гвоздики, там ещё что-то отпугивает, но хорошего комара ничего не отпугнёт такого голодного. Можно развлекаться какими-то травами, но это так для развлечения. Это неэффективно", — уверен Юрий Гниненко.

Фумиганты, такие как спирали, являются более надёжным средством защиты. Однако важно выбирать самые эффективные продукты и читать отзывы перед покупкой.

Гниненко подчёркивает, что защита от комаров важна не только для комфорта, но и для здоровья. Комары могут переносить опасные заболевания, такие как малярия и лихорадка Западного Нила. Ежегодно от укусов комаров умирает до 2 миллионов человек по всему миру. В Москве случаи таких заболеваний редки, но они всё же могут возникнуть, особенно у людей, которые вернулись из южных регионов. Поэтому важно использовать эффективные средства защиты, чтобы избежать неприятных последствий.

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