Ни пятнышка, ни запаха: как стирают вещи в химчистке — и как повторить это дома

Чистая одежда — не только про опрятность. Это про аккуратность, комфорт и то, как вы ощущаете себя в собственном теле. Химчистка умеет доводить вещи до совершенства, но не всегда хочется или получается туда обращаться. Хорошая новость: многое из того, что делают профессионалы, можно повторить у себя дома. Да, даже с деликатной тканью и стойкими пятнами.
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Девушка в химчистке
Рассказываем, как дома стирать почти как в химчистке — аккуратно, эффективно и без риска испортить любимую вещь.
Ручная стирка: деликатный подход
Ручная стирка — не архаика, а способ сохранить то, что машинка может безвозвратно испортить: шёлк, лен, кашемир, замша, тонкая шерсть.
Как действуют в химчистке
Температура — строго по ярлыку: если ярлыка нет — используйте чуть тёплую воду.
Средство: мягкий гель для деликатной стирки или жидкое мыло.
Замачивание: одежда отдыхает в воде с моющим средством 20-30 минут.
Трение — минимальное: используйте руки или деревянную ложку, будто вы перемешиваете коктейль, а не спасаете кофту.
Полоскание — обязательно в чистой воде, несколько раз: остатки средства могут оставлять разводы.
Не выкручивайте деликатные ткани — просто аккуратно отожмите руками, завернув в полотенце.
Машинная стирка: с умом, не на авось
Даже если вы не стираете вручную — это не значит, что машинка всё сделает за вас. Здесь тоже есть свои секреты.
Лайфхаки от профи
Пятна обрабатывайте до стирки: нанесите пятновыводитель на загрязнение и дайте впитаться 10-15 минут.
Бельё и мелкие вещи — только в мешке: они не только не потеряются, но и не испортят барабан.
Гели вместо порошка: лучше справляются с деликатной тканью, не оставляют разводов.
Экспресс-режим — ваш друг: для большинства вещей этого достаточно. А на тонкие материалы ставьте "Деликатную стирку".
Средство в барабан? Почему бы и нет: гель можно капать прямо на ткань (если это не концентрат).
Сухая чистка — дома? Да
Да, вы можете устроить "домашнюю химчистку", не покидая пределы квартиры. Правда, потребуется немного подготовиться.
Что нужно
Машинка с функцией сушки.
Мешок для одежды (можно многоразовый).
Средство для сухой чистки (ищите в супермаркетах или маркетплейсах).
Ароматизированные влажные салфетки (опционально — для запаха и лёгкой влажности).
Как это делается
Вещи выверните наизнанку, застегните молнии и пуговицы.
Сложите одежду в мешок, можно добавить салфетку.
Включите сушку на 30 минут на минимальной температуре.
По завершении — достаньте, развесьте на плечики.
Идеально — пройтись отпаривателем.
Маленькие детали — большие результаты
Никогда не перегружайте барабан.
Для белого и цветного используйте разные средства.
Храните одежду правильно — чистые вещи дольше остаются чистыми.
И помните: не каждая вещь предназначена для стирки. Кожаные куртки, шёлковые платья с подкладкой, некоторые костюмы — всё ещё лучше доверить профессионалам.
Уточнения
Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.