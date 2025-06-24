Как очистить духовку до блеска: пять секретов, которые вы не знали

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота в доме — это не только красота, но и залог уюта. Особенно важно следить за чистотой духовки, ведь на её стенках и решетках часто скапливаются жир и нагар. Избавиться от них бывает непросто, но с помощью правильных средств и методов это вполне реально. В этом материале мы поделимся советами, как сделать вашу духовку сияющей.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Химические средства и специальные губки

Для чистки духовки можно использовать как химические средства, так и натуральные методы. Из химических препаратов хорошо зарекомендовали себя различные пасты и порошки. Например, паста Solvina или Toro, которую раньше применяли даже рабочие и ремесленники, отлично справляется с загрязнениями.

Также стоит обратить внимание на чистящую пасту Stardrops The Pink Stuff. Она подходит для очистки кастрюль, раковин, плитки, стекла, душевых кабин, ванн и многих других поверхностей. Если вы предпочитаете более экологичные методы, попробуйте моющую губку Spontex Magic Hallo, пропитанную чистящим средством, советует kupi.cz.

Пищевая сода — натуральное решение

Если вы предпочитаете обходиться без химии, то вам подойдет пищевая сода. Она не только безопасна для здоровья, но и очень эффективна. Чтобы приготовить чистящую пасту, смешайте соду с водой в пропорции 1:1. Нанесите пасту на загрязненные участки, оставьте на 20-30 минут, затем тщательно протрите влажной тряпкой.

Для усиления эффекта можно использовать лимонный сок или уксус вместо воды. Эти средства помогут справиться не только с жиром, но и с известковым налетом.

Перекись водорода — универсальный помощник

Перекись водорода — это не только дезинфицирующее средство, но и отличный помощник в борьбе с жиром. Для очистки решетки духовки смешайте две чайные ложки перекиси с тремя столовыми ложками соды и половиной литра воды. Положите решетку в большую емкость с горячим раствором, оставьте на несколько часов, затем очистите щеткой и промойте водой.

Пароочиститель — быстрый и эффективный метод

Горячий пар — это еще один эффективный способ борьбы с жиром и грязью. Пароочистители помогают справиться с известковым налетом, нагаром и другими загрязнениями. Просто прикрепите насадку-щетку к пароочистителю и обработайте поверхность дверцы духовки. Для чистки решетки используйте латунную щетку с точечной насадкой.

Как предотвратить загрязнение духовки?

Чтобы минимизировать усилия по очистке духовки, выбирайте модели с функцией самоочистки. Существуют три основных типа самоочищающихся духовок:

Пиролитические духовки нагреваются до 500 °C и просто сжигают загрязнения.

Каталитические духовки оснащены специальной пористой поверхностью, которая поглощает жир.

Духовые шкафы с паровой очисткой требуют добавления воды в противень и запуска специальной программы.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать свою духовку в чистоте и порядке, создавая уют и комфорт в вашем доме.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи; кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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