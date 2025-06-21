Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год

Лук — незаменимый овощ в любой кухне. Мы добавляем его в супы, салаты, вторые блюда, соусы. Поэтому логично покупать его с запасом. Но часто "про запас" заканчивается мусорным ведром — луковицы прорастают, гниют и теряют вкус.
А всё потому, что большинство людей выбирают неправильное место для хранения. И нет, это не холодильник. Рассказываем, где на самом деле нужно держать лук, чтобы он оставался свежим до 12 месяцев — и как избежать главных ошибок.
Лук кажется неприхотливым, но это обманчиво. Он крайне чувствителен к:
А теперь главный миф: холодильник — не лучшее место для хранения лука. Да, он там останется свежим чуть дольше, чем при +30°C на подоконнике. Но недели через две прорастёт или покроется слизью.
Если у вас есть отдельное, прохладное и сухое помещение, вроде гаража — считайте, что вы в выигрыше. Главное — проверить:
Даже небольшая кладовка в квартире подойдёт, если там:
Лук не любит тесноту и духоту. Дайте ему пространство и свежий воздух — и он ответит свежестью.
Вариант для тех, у кого нет гаража и кладовой. Выбирайте:
Запомните: никаких пакетов! Особенно полиэтиленовых — они удерживают влагу. Идеальные варианты:
Такая ёмкость обеспечивает вентиляцию и защищает от загнивания.
Теперь вы знаете: правильное место = год хранения без потерь. А значит — меньше походов в магазин, меньше отходов и больше удовольствия от готовки.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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