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Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год

3:12
Недвижимость

Лук — незаменимый овощ в любой кухне. Мы добавляем его в супы, салаты, вторые блюда, соусы. Поэтому логично покупать его с запасом. Но часто "про запас" заканчивается мусорным ведром — луковицы прорастают, гниют и теряют вкус.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

А всё потому, что большинство людей выбирают неправильное место для хранения. И нет, это не холодильник. Рассказываем, где на самом деле нужно держать лук, чтобы он оставался свежим до 12 месяцев — и как избежать главных ошибок.

Почему лук быстро портится

Лук кажется неприхотливым, но это обманчиво. Он крайне чувствителен к:

  • Высокой влажности: начинает гнить.
  • Заморозке: теряет текстуру и вкус.
  • Соседству с картофеле: картошка выделяет влагу и провоцирует гниение.
  • Отсутствию вентиляции: появляется плесень и неприятный запах.

А теперь главный миф: холодильник — не лучшее место для хранения лука. Да, он там останется свежим чуть дольше, чем при +30°C на подоконнике. Но недели через две прорастёт или покроется слизью.

Лучшие места для хранения лука в доме

Гараж

Если у вас есть отдельное, прохладное и сухое помещение, вроде гаража — считайте, что вы в выигрыше. Главное — проверить:

  • Нет ли токсичных веществ (краски, масла, автохимии).
  • Чисто ли там и сухо.
  • Есть ли вентиляция.
  • Отсутствует ли плесень на стенах (она сигналит о скрытой влажности).

Кладовая

Даже небольшая кладовка в квартире подойдёт, если там:

  • Не душно.
  • Есть вытяжка или окно.
  • Не скапливается влага.

Лук не любит тесноту и духоту. Дайте ему пространство и свежий воздух — и он ответит свежестью.

Кухонный ящик

Вариант для тех, у кого нет гаража и кладовой. Выбирайте:

  • Тёмный ящик без доступа солнечного света.
  • Ближе к полу — там прохладнее.
  • Отдельно от картошки и фруктов.

В чём хранить лук, чтобы он дышал

Запомните: никаких пакетов! Особенно полиэтиленовых — они удерживают влагу. Идеальные варианты:

  • Авоська.
  • Плетёная корзина без крышки.
  • Деревянный ящик с отверстиями.

Такая ёмкость обеспечивает вентиляцию и защищает от загнивания.

А как насчёт других видов лука

  • Лук-порей, чеснок, сладкий лук: да, их лучше хранить в холодильнике. Они нежные и быстрее портятся.
  • А вот репчатый, шалот, красный или белый лук: только в сухом, прохладном и тёмном месте!

Маленькие советы — большая разница

  • Удалите сразу упаковку из магазина.
  • Не мойте лук перед хранением.
  • Не кладите его рядом с картошкой.
  • Проверяйте раз в месяц: испортившиеся луковицы сразу убирайте.

Теперь вы знаете: правильное место = год хранения без потерь. А значит — меньше походов в магазин, меньше отходов и больше удовольствия от готовки.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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