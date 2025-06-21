Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лук — незаменимый овощ в любой кухне. Мы добавляем его в супы, салаты, вторые блюда, соусы. Поэтому логично покупать его с запасом. Но часто "про запас" заканчивается мусорным ведром — луковицы прорастают, гниют и теряют вкус.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

А всё потому, что большинство людей выбирают неправильное место для хранения. И нет, это не холодильник. Рассказываем, где на самом деле нужно держать лук, чтобы он оставался свежим до 12 месяцев — и как избежать главных ошибок.

Почему лук быстро портится

Лук кажется неприхотливым, но это обманчиво. Он крайне чувствителен к:

Высокой влажности: начинает гнить.

начинает гнить. Заморозке: теряет текстуру и вкус.

теряет текстуру и вкус. Соседству с картофеле: картошка выделяет влагу и провоцирует гниение.

картошка выделяет влагу и провоцирует гниение. Отсутствию вентиляции: появляется плесень и неприятный запах.

А теперь главный миф: холодильник — не лучшее место для хранения лука. Да, он там останется свежим чуть дольше, чем при +30°C на подоконнике. Но недели через две прорастёт или покроется слизью.

Лучшие места для хранения лука в доме

Гараж

Если у вас есть отдельное, прохладное и сухое помещение, вроде гаража — считайте, что вы в выигрыше. Главное — проверить:

Нет ли токсичных веществ (краски, масла, автохимии).

Чисто ли там и сухо.

Есть ли вентиляция.

Отсутствует ли плесень на стенах (она сигналит о скрытой влажности).

Кладовая

Даже небольшая кладовка в квартире подойдёт, если там:

Не душно.

Есть вытяжка или окно.

Не скапливается влага.

Лук не любит тесноту и духоту. Дайте ему пространство и свежий воздух — и он ответит свежестью.

Кухонный ящик

Вариант для тех, у кого нет гаража и кладовой. Выбирайте:

Тёмный ящик без доступа солнечного света.

Ближе к полу — там прохладнее.

Отдельно от картошки и фруктов.

В чём хранить лук, чтобы он дышал

Запомните: никаких пакетов! Особенно полиэтиленовых — они удерживают влагу. Идеальные варианты:

Авоська.

Плетёная корзина без крышки.

Деревянный ящик с отверстиями.

Такая ёмкость обеспечивает вентиляцию и защищает от загнивания.

А как насчёт других видов лука

Лук-порей, чеснок, сладкий лук: да, их лучше хранить в холодильнике. Они нежные и быстрее портятся.

да, их лучше хранить в холодильнике. Они нежные и быстрее портятся. А вот репчатый, шалот, красный или белый лук: только в сухом, прохладном и тёмном месте!

Маленькие советы — большая разница

Удалите сразу упаковку из магазина.

Не мойте лук перед хранением.

Не кладите его рядом с картошкой.

Проверяйте раз в месяц: испортившиеся луковицы сразу убирайте.

Теперь вы знаете: правильное место = год хранения без потерь. А значит — меньше походов в магазин, меньше отходов и больше удовольствия от готовки.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.



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