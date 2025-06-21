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Суперсредство у вас на кухне: 5 нестандартных способов применения соды

3:13
Недвижимость

Сода — продукт, который есть почти в каждом доме. Стоит она копейки, а пользы от неё больше, чем от половины бытовой химии вместе взятой. Но знаете ли вы, что соду можно использовать не только для выпечки и как антацид?

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Этот белый порошок на деле — незаменимый помощник в десятках бытовых ситуаций. Вот 5 малоизвестных, но крайне эффективных способов, как использовать соду не по прямому назначению.

Побеждает запахи — быстро и безопасно

Сода прекрасно впитывает запахи благодаря высокому pH и абсорбирующим свойствам.
Что можно сделать:

  • Запах рыбы, чеснока, лука: просто замочите посуду в воде с 1-2 чайными ложками соды.
  • Одежда: щепотка соды в барабан стиральной машины избавит от "рыбных" и прочих кухонных запахов (но не переборщите — возможны белые разводы).
  • Лежанки питомцев: сода безопасна для животных, помогает освежить подстилки.
  • Уборная и ванная: регулярная чистка содой помогает предотвратить появление грибка и ржавчины.

Дезинфекция без химии

Сода в паре с губкой легко справляется с загрязнениями:

  • Отмывает раковины и смесители.
  • Удаляет налёт.
  • Препятствует появлению плесени.

Кафель после такой обработки выглядит заметно свежее, а ванная — чище и приятнее.

Растворяет засоры в трубах

Когда вода уходит медленно — не спешите за дорогими средствами. Народный метод работает отлично:

Как сделать

  • Насыпьте полстакана соды в слив.
  • Сверху залейте половину стакана уксуса.
  • Закройте слив пробкой, подождите 15-20 минут.
  • Промойте кипятком.

Пробки, жир, неприятные запахи — исчезают вместе с остатками ужина.

Серебро снова блестит

Потускневшие украшения или ложки не обязательно нести в мастерскую. Достаточно соды и воды.

Инструкция

  • Смешайте соду с водой до состояния кашицы.
  • Протрите серебро.
  • Смойте и вытрите насухо.

Украшения засияют, как новые. Этот способ используют даже ювелиры перед ремонтом изделий.

Спасение для любимой обуви

Если кеды уже пахнут "воспоминаниями", а выбрасывать жалко — сода снова выручит.

Как использовать

  • Насыпьте соду в тканевые мешочки (или в носки).
  • Положите внутрь обуви на несколько часов.
  • Затем вытряхните остатки, протрите обувь влажной тканью.

Запах исчезает, а обувь становится куда свежее.

Бонус: зачем продают соду в таких больших пачках

Подумайте: если бы она была нужна только для теста, зачем фасовать её по 500 г? Да потому, что это не просто пищевая добавка — а настоящий бытовой герой. Стоит копейки, хранится вечно, помогает в самых разных задачах.

Так что в следующий раз, когда захочется потратить кучу денег на уборку или дезодоризацию — вспомните про пачку соды на кухне. Возможно, решение уже под рукой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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