Вот почему в доме неуютно: 7 вещей, которые портят атмосферу — вы точно узнаете их у себя

4:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Осенью особенно хочется, чтобы дома было тепло, красиво и уютно. Мы завариваем чай, закутываемся в пледы, проводим вечера дома… И вдруг замечаем: чего-то не хватает. Атмосфера не та, ощущение уюта куда-то исчезло. Знакомо?

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Скорее всего, дело вовсе не в погоде за окном. А в деталях интерьера, которые незаметно портят общее впечатление. Мы собрали 7 ошибок, которые делают пространство холодным и неряшливым. Время навести уют — быстро, просто и без капитального ремонта.

Захламленные шкафы и лишние вещи

Слишком много вещей = слишком мало воздуха. Хлам на полках, вещи, которые вы не носите, случайные предметы в ящиках — всё это "съедает" пространство и энергию дома.

Что делать

Раз в сезон проводите ревизию.

Отдавайте, продавайте, выносите.

Оставляйте только то, чем пользуетесь.

Освободив полки и шкафы, вы освободите не только пространство — но и голову.

Заводская упаковка и хаос на кухне

Яркие пластиковые упаковки, целлофан, раскиданные пачки с крупами — всё это визуально загрязняет интерьер. Даже самая стильная кухня теряет вид, если в ней царит упаковочный хаос.

Что поможет

Банки для хранения, масленки, аккуратные ёмкости для специй.

Минимализм на холодильнике: уберите лишние магниты и стикеры.

Пусть кухня будет чистой не только в смысле гигиены, но и визуально.

Уставший текстиль

Шторы, покрывала, подушки — именно они создают уют. Но только если они не вытерты до дыр, не покрыты катышками и не выглядят как "ещё с института".

Что можно сделать

Обновлять наволочки каждый сезон.

Осенью — выбирать плотные ткани, вязаные фактуры, теплые оттенки.

Не бояться менять детали — это самый простой способ обновить интерьер.

Разномастная и треснутая посуда

Старая тарелка с отбитым краем, пять кружек из разных наборов, миска "от бабушки" — всё это редко смотрится винтажно, а чаще просто неряшливо.

Что исправить

Оставьте 1-2 набора посуды, которые действительно вам нравятся.

Пусть даже простые — но цельные по стилю.

Кружки — не музей. Не нужно хранить всё.

Грязные окна и мутные зеркала

Это, пожалуй, самая недооценённая деталь. Но стоит только вымыть окна — и помещение буквально засияет. То же касается зеркал и стеклянных поверхностей.

Совет: заведите привычку раз в неделю протирать зеркала и стеклянные двери. Это быстро, а эффект — как после генеральной уборки.

Только верхний свет

Голая лампа под потолком с холодным светом — враг уюта №1. Комната становится похожей на офис или подъезд.

Как исправить

Добавьте локальное освещение: торшеры, бра, настольные лампы.

Играйте с температурой света: тёплый — уютный, холодный — официальный.

Даже обычная гирлянда может полностью изменить атмосферу комнаты.

Беспорядок в прихожей

Впечатление от дома начинается с порога. А если в прихожей завал из обуви, курток и зонтов — считайте, уюта уже минус 50%.

Что сделать

Уберите неактуальную по сезону обувь.

Организуйте систему хранения — тумбы, коробки, вешалки.

Меньше видно — уютнее смотрится.

Уют — это не только свечи и подушки

Интерьер можно сделать теплее и дружелюбнее без больших вложений. Достаточно убрать визуальный шум, отдать лишнее и добавить деталей, которые создают настроение.

Главное — смотреть на дом не как на коробку, а как на живое пространство. Тогда всё получится.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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