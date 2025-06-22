Обычная ипотека может вернуться раньше, чем вы думаете — названа ключевая цифра

Когда вернётся доступная ипотека без господдержки? Вопрос, который волнует тысячи россиян, наконец-то получил хоть какой-то ответ.
По мнению генерального директора ДОМ. РФ Виталия Мутко, рыночная ипотека может начать восстанавливаться, когда ключевая ставка Центробанка снизится до 16-17%. Именно на этом уровне, по его словам, станет возможен рост интереса к обычным ипотечным программам, без субсидий.
"Мы ожидаем, что к концу года ключевая [ставка] опустится до 16-17% — при таких уровнях можем увидеть начало восстановления рыночной ипотеки", — отметил он.
В начале месяца Банк России действительно пошёл на снижение — ключевая ставка опустилась до 20%. Мутко считает это важным сигналом: пик ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, уже пройден. Однако расслабляться рано. Центробанк ясно дал понять: дальнейшее смягчение зависит от темпов инфляции, а условия останутся жёсткими ещё некоторое время.
После решения регулятора некоторые банки уже объявили о снижении ипотечных ставок. Однако даже после этого они остаются запредельно высокими — около 26%. Это всё ещё уровень, который отпугивает большинство потенциальных заёмщиков.
Мутко подчёркивает: говорить о восстановлении ипотечного рынка пока преждевременно. Высокие ставки "пережидают" и покупатели, и девелоперы. Устойчивый рост возможен только тогда, когда условия снова станут комфортными для большинства семей.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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