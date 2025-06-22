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Обычная ипотека может вернуться раньше, чем вы думаете — названа ключевая цифра

1:51
Недвижимость

Когда вернётся доступная ипотека без господдержки? Вопрос, который волнует тысячи россиян, наконец-то получил хоть какой-то ответ.

Семейная ипотека
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Семейная ипотека

Всё зависит от ключевой ставки

По мнению генерального директора ДОМ. РФ Виталия Мутко, рыночная ипотека может начать восстанавливаться, когда ключевая ставка Центробанка снизится до 16-17%. Именно на этом уровне, по его словам, станет возможен рост интереса к обычным ипотечным программам, без субсидий.

"Мы ожидаем, что к концу года ключевая [ставка] опустится до 16-17% — при таких уровнях можем увидеть начало восстановления рыночной ипотеки", — отметил он.

Первый сигнал уже есть

В начале месяца Банк России действительно пошёл на снижение — ключевая ставка опустилась до 20%. Мутко считает это важным сигналом: пик ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, уже пройден. Однако расслабляться рано. Центробанк ясно дал понять: дальнейшее смягчение зависит от темпов инфляции, а условия останутся жёсткими ещё некоторое время.

Банки реагируют, но пока осторожно

После решения регулятора некоторые банки уже объявили о снижении ипотечных ставок. Однако даже после этого они остаются запредельно высокими — около 26%. Это всё ещё уровень, который отпугивает большинство потенциальных заёмщиков.

Рынок на паузе

Мутко подчёркивает: говорить о восстановлении ипотечного рынка пока преждевременно. Высокие ставки "пережидают" и покупатели, и девелоперы. Устойчивый рост возможен только тогда, когда условия снова станут комфортными для большинства семей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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