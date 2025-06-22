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Секреты современного пылесоса: убирает сам и не мешает жить

2:07
Недвижимость

Когда-то они просто пылесосили пол. А теперь? Умные, самостоятельные и почти невидимые помощники, способные на большее, чем кажется на первый взгляд.

Робот-пылесос от Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот-пылесос от Xiaomi

Помнят, где убирались — и не врезаются

Современные роботы оснащены лидарами, камерами и продвинутыми ИИ-системами. Благодаря этому они строят карту квартиры, точно определяют покрытие — ламинат, ковер, плитка — и свободно ориентируются. Провода и мебель больше не помеха: умный пылесос сам обходит препятствия и не "теряется" под диваном.

Сами моют пол — и делают это аккуратно

Многие модели умеют не только пылесосить, но и качественно проводить влажную уборку. Главное отличие — наличие системы автоматической подачи воды и точного распознавания типа поверхности. Ни разводов, ни грязной швабры, которую нужно менять вручную.

Без труда "шагают" через пороги

Раньше для преодоления даже небольшого перепада высоты роботу требовалась помощь. Теперь — нет. Современные устройства сами справляются с коврами, порогами и прочими препятствиями.

Работают по расписанию, даже когда вас нет дома

Роботы-пылесосы интегрируются в систему умного дома: вы можете задать график уборки по дням и часам, разделить квартиру на зоны и управлять уборкой удалённо — через приложение или голосовые команды. Всё это без лишней суеты и даже без вашего присутствия.

Умеют очищать себя сами

Никаких пыльных контейнеров и неприятных запахов — роботы с базой самоочистки не требуют регулярного участия человека. Всё, что нужно, — изредка менять мешок в станции. Удобно, чисто, гигиенично.

Не портят интерьер

Многие современные модели проектируются так, чтобы быть практически незаметными в интерьере. Минимализм, нейтральные цвета, компактные базы — техника органично вписывается в любую обстановку и не привлекает лишнего внимания.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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