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Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого

2:04
Недвижимость

Выбор между ванной и душем — это не просто дело вкуса. Это вопрос удобства, бюджета, комфорта и даже закона. Кажется, всё просто: где-то мечтается о тёплой ванне с пеной, а где-то важна экономия места и воды. Но есть нюансы.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Можно ли поменять ванну на душ

Если вы живёте в многоквартирном доме, установка душа вместо ванны — не только дело вкуса, но и согласования. БТИ фиксирует расположение сантехники: унитаз, раковина, ванна. Любое изменение требует разрешения. А вот форму чаши или вид ограждений душа — вы вправе выбрать сами.

Что запрещено

  • Прятать трубы в бетонную стяжку.
  • Делать слив в полу (трапы) для всей комнаты.
  • Переносить сантехнику в жилые зоны.
  • Перегружать перекрытия (например, массивной ванной из мрамора или чрезмерной стяжкой).

Для кого ванна — лучший выбор

  • Семья с малышами: в большой чаше удобно купать и новорождённого, и дошкольника. Теплая вода расслабляет, игрушки увлекают.
  • Спортсмены: ванна с солью — идеальный способ восстановиться после тренировки.
  • Любительницы ухода за собой: тёплая ванна и маска на лице — домашний спа, не выходя из квартиры.

Душ: кому он подходит

  • Пожилым и людям с ограниченной подвижностью: низкий поддон, поручни и сиденье делают процесс максимально безопасным.
  • Большим семьям с одним санузлом: душ быстрее, экономнее и удобнее.
  • Хозяевам собак: лапы после прогулки мыть проще в душе.

Сравнение стоимости

Ванна:

  • Чаша, экран, смеситель, гофра.
  • Сложность доставки — не вся ванна пройдёт в лифт.

Душ:

  • Поддон, слив, стойка, шторка;
  • Возможны допрасходы на подводку и гидроизоляцию.

В новостройке душ может обойтись дешевле на 10-15%. А вот во вторичке всё индивидуально.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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