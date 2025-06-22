Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого

Выбор между ванной и душем — это не просто дело вкуса. Это вопрос удобства, бюджета, комфорта и даже закона. Кажется, всё просто: где-то мечтается о тёплой ванне с пеной, а где-то важна экономия места и воды. Но есть нюансы.
Если вы живёте в многоквартирном доме, установка душа вместо ванны — не только дело вкуса, но и согласования. БТИ фиксирует расположение сантехники: унитаз, раковина, ванна. Любое изменение требует разрешения. А вот форму чаши или вид ограждений душа — вы вправе выбрать сами.
Ванна:
Душ:
В новостройке душ может обойтись дешевле на 10-15%. А вот во вторичке всё индивидуально.
Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.