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Серые обои меняют всё: одно решение — и интерьер выглядит как из журнала

2:06
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что серый цвет может быть таким многогранным? В одних интерьерах он выглядит уныло и блекло, в других — поражает элегантностью и стилем. Всё зависит от правильного сочетания и подачи.

Коридор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коридор

Универсальность серого

Серый идеально подходит для интерьеров с разной стилистикой — он способен объединить пространство, уравновесить яркие детали и стать фоном для эффектных акцентов. Этот цвет любят дизайнеры, ведь он может быть как нейтральным, так и выразительным.

Обилие оттенков

Пепельные, графитовые, сизые, жемчужные — палитра серых оттенков обширна. Их можно сочетать между собой, создавая мягкие переходы, или использовать контраст — так интерьер обретает глубину без визуального перегруза.

Серый плюс цвет

  • Яркие краски оживают на сером фоне, делая интерьер динамичным.
  • Тёплые тона — охра, бордо, шоколад, оливковый — добавляют уюта, особенно если они приглушённые.
  • Дерево — паркет, рейки, массивная мебель — становится идеальным компаньоном для серых стен.

Комната за комнатой

  • Гостиная: серые обои часто тёмные, с фактурой или рисунком — создают акцент и атмосферу.
  • Кухня: используется реже, но при грамотных акцентах — светлых или ярких — работает отлично.
  • Другие помещения: серый цвет универсален, подойдёт для спальни, кабинета или прихожей.

Советы по выбору

  • В маленьких комнатах — светлые, глянцевые обои для визуального увеличения.
  • В просторных — матовые и тёмные, чтобы сбалансировать пространство.
  • Рельефные обои скроют дефекты стен.
  • Тиснение и узор придают изюминку.
  • Подбирайте оттенки под стиль: сканди, хай-тек, лофт, классика — серый подойдёт везде.
  • Избегайте тяжёлых сочетаний вроде серый + фиолетовый/кобальт/тёмно-зелёный — это перегружает интерьер.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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