Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы убрались, расставили всё по местам, а комната всё равно выглядит неряшливо? Возможно, виноваты привычки, о которых вы даже не задумывались. Мы собрали шесть из них — и подскажем, как их исправить.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Открытые полки = открытая дорога пыли

Когда каждая поверхность заставлена мелочами, даже в чистой комнате царит хаос. К тому же пыль скапливается быстрее, а вычищать её между декором — то ещё испытание. Что делать?

Храните нужное на виду.

Остальное — по коробкам, ящикам и в шкаф.

А косметику и безделушки удобно ставить на поднос — и эстетично, и убираться проще.

"Грязные помощники"

Вытираете пол тряпкой и оставляете её сохнуть на батарее? Тогда знайте: она не высыхает, а превращается в рассадник микробов. Остатки моющих средств, жира и грязи не только портят ткань, но и провоцируют запах. Губки — вообще отдельная история: их нужно мыть и регулярно менять.

Привычка перекусить… где угодно

Печенье на диване, пицца у компьютера, кофе в спальне — кажется безобидным. Но крошки, жирные пятна и запах еды быстро делают интерьер неопрятным. А если оставляете тарелку на ночь — готовьтесь к визиту насекомых.

Откладывать на потом — плохая идея

Пролилось? Запылилось? Испачкалось? Не ждите "удобного момента". Свежие пятна легче оттереть сразу, чем потом бороться с въевшимся жиром. Особенно это касается кухни и зеркал — такие поверхности первыми выдают бардак.

Ставка на "генеральную" — путь к хаосу

Если вы надеетесь на магию большой уборки раз в месяц, то между этими рывками в доме будет расти гора хлама. Гораздо эффективнее — тратить 10-15 минут через день на мелкие действия: протереть пыль, убрать одежду, почистить раковину. А вот и масштабная уборка пройдёт легче.

"Пока положу сюда" превращается в беду

Куртка на спинке стула, сумка в углу, ключи на подоконнике… Всё это быстро создаёт визуальный шум. Через пару дней — и не вспомнить, где что. А уборка превращается в настоящее расхламление. Решение — простое: приучите себя возвращать вещи на места. Всегда.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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