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Необычные маршруты и тайные дворцы: культурное лето в Москве началось

2:15
Недвижимость

Знаете ли вы, сколько исторических зданий в Москве можно посетить совершенно бесплатно? А сколько из них обрели новую жизнь после реставрации? Ответ вас точно удивит.

Сергей Собянин
Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Собянин

В этом году столица отмечает 25-летие акции "Дни исторического и культурного наследия", и масштаб мероприятия поражает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на карте культурного наследия города уже значатся 300 объектов, и более 100 из них недавно были отреставрированы.

Что посмотреть впервые

Некоторые здания открываются для публики впервые после обновления. Среди них:

  • Усадьба Бобринских на Малой Никитской улице.
  • Усадьба Прозоровских-Бекетовых на Перекопской.

Это редкая возможность заглянуть внутрь тех мест, мимо которых вы проходили годами, не подозревая об их ценности.

Цифры, которые говорят сами за себя

Только за два месяца в рамках акции удалось организовать:

  • 1 000 экскурсий по памятникам культуры.
  • 80 специальных маршрутов к годовщине Победы.
  • 50 мероприятий для детей.
  • 35 инклюзивных программ.
  • А также уникальную акцию "Выходной с наследием" в Миусском трамвайном депо.

Где уже побывали участники

Список открытых объектов впечатляет. Любой желающий уже мог побывать:

  • В доме Наркомфина на Новинском бульваре
  • В легендарной гостинице "Пекин"
  • В доме Трубецкой-Бове в Петровском переулке
  • Даже в некоторых иностранных дипломатических миссиях

"Москвичи и гости города уже проявили огромный интерес к акции", — отметил мэр.

Культурное лето продолжается

И это ещё не всё. Программа продолжается в рамках городского проекта "Лето в Москве". В планах:

  • Фитнес-экскурсии
  • Мастер-классы
  • Квесты
  • Открытие интерьеров редких архитектурных памятников
  • Рекорд посещаемости

Особое внимание стоит уделить музеям: в апреле и мае они провели бесплатные культурные дни. И только в этом году посещаемость таких мероприятий выросла на 130% по сравнению с прошлым!

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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