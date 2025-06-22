Необычные маршруты и тайные дворцы: культурное лето в Москве началось

Знаете ли вы, сколько исторических зданий в Москве можно посетить совершенно бесплатно? А сколько из них обрели новую жизнь после реставрации? Ответ вас точно удивит.
В этом году столица отмечает 25-летие акции "Дни исторического и культурного наследия", и масштаб мероприятия поражает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на карте культурного наследия города уже значатся 300 объектов, и более 100 из них недавно были отреставрированы.
Некоторые здания открываются для публики впервые после обновления. Среди них:
Это редкая возможность заглянуть внутрь тех мест, мимо которых вы проходили годами, не подозревая об их ценности.
Только за два месяца в рамках акции удалось организовать:
Список открытых объектов впечатляет. Любой желающий уже мог побывать:
"Москвичи и гости города уже проявили огромный интерес к акции", — отметил мэр.
И это ещё не всё. Программа продолжается в рамках городского проекта "Лето в Москве". В планах:
Особое внимание стоит уделить музеям: в апреле и мае они провели бесплатные культурные дни. И только в этом году посещаемость таких мероприятий выросла на 130% по сравнению с прошлым!
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.