Шторы, пол, стены — одна формула подбирает всё мгновенно

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор цвета для стен — тот самый момент, когда сердце замирает, а глаза разбегаются. Неудивительно: цвет задаёт настроение всему интерьеру, и ошибка может стоить уюта. Но есть способ упростить задачу — цветовой круг Иттена.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Круг, созданный в школе Баухаус, делит цвета на 12 базовых: три первичных (красный, синий, жёлтый), три вторичных (оранжевый, зелёный, фиолетовый) и шесть третичных. Чтобы работать с оттенками, добавляют белый, чёрный или серый — так появляются пыльные, сложные цвета, которые особенно любимы в интерьерах.

Гармоничные сочетания в круге называются "созвучиями". Среди них:

комплементарное — цвета напротив друг друга;

аналоговое — рядом стоящие в круге;

монохромное — оттенки одного цвета;

триада, тетрада, квадрат — по геометрическим фигурам.

Чтобы подобрать цвета в реальности, важно понять ключ цвета — его "чистую" основу. Для этого используют цветовой круг: прикладывают его к предмету интерьера и определяют, к какому сектору ближе оттенок.

Особенно сложно найти ключ у "сереньких" и "бежевых" тонов — они часто оказываются не такими нейтральными, как кажутся. Тут помогут сравнение и внимательность: на белом фоне цвет будет выглядеть иначе, чем на тёмном.

Цветовая палитра интерьера — это не про случайные совпадения, а про осознанный подбор. И пусть "просто бежевый" звучит безопасно, по факту он может подкинуть задач не меньше, чем ярко-синий.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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