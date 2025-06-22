Тепло на лоджии, а холод по спине: неожиданный эффект перепланировки

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, простое желание сделать квартиру теплее может обернуться головной болью. Особенно если забыть, что у новостроек есть гарантийный срок, а у балконов и лоджий — строительные нормы. Чтобы избежать штрафов и сохранить права, важно заранее всё предусмотреть.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция перепланировка

Что разрешено, а что нет

Перенос радиаторов отопления на лоджию и объединение её с жилой зоной — действия под строгим запретом. Они затрагивают несущие конструкции, а значит, влияют на безопасность всего дома.

Застекление, замена остекления или установка тёплого пола — возможны, но не всегда без согласования. Например, если дом сдан без остекления, его установка влияет на внешний вид фасада и требует разрешения администрации. А французские окна — вообще повод собирать подписи всех жильцов.

Какие работы требуют согласования

тёплый пол (расчёт нагрузки на электросеть делает администрация);

монтаж дополнительного света;

утепление потолка;

замена остекления (если отличается по виду от исходного).

А вот утепление "внутри" лоджии — без вывода за её периметр — чаще всего согласовывать не нужно. Особенно если оно не затрагивает фасад.

Как всё сделать по закону

Заказать проект в компании с СРО.

Согласовать его с управляющей компанией.

Подать заявление и документы в администрацию.

Дождаться разрешения и только потом начинать работы.

А как быть с гарантией от застройщика

Если после вмешательства возникнут проблемы, застройщик может снять с себя ответственность. Особенно если будут доказательства, что именно перепланировка вызвала дефекты. Поэтому лучше согласовать всё заранее — это сохранит гарантию и избавит от лишних споров.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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