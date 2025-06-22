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Тепло на лоджии, а холод по спине: неожиданный эффект перепланировки

1:53
Недвижимость

Кажется, простое желание сделать квартиру теплее может обернуться головной болью. Особенно если забыть, что у новостроек есть гарантийный срок, а у балконов и лоджий — строительные нормы. Чтобы избежать штрафов и сохранить права, важно заранее всё предусмотреть.

перепланировка
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция
перепланировка

Что разрешено, а что нет

Перенос радиаторов отопления на лоджию и объединение её с жилой зоной — действия под строгим запретом. Они затрагивают несущие конструкции, а значит, влияют на безопасность всего дома.

Застекление, замена остекления или установка тёплого пола — возможны, но не всегда без согласования. Например, если дом сдан без остекления, его установка влияет на внешний вид фасада и требует разрешения администрации. А французские окна — вообще повод собирать подписи всех жильцов.

Какие работы требуют согласования

  • тёплый пол (расчёт нагрузки на электросеть делает администрация);
  • монтаж дополнительного света;
  • утепление потолка;
  • замена остекления (если отличается по виду от исходного).

А вот утепление "внутри" лоджии — без вывода за её периметр — чаще всего согласовывать не нужно. Особенно если оно не затрагивает фасад.

Как всё сделать по закону

  • Заказать проект в компании с СРО.
  • Согласовать его с управляющей компанией.
  • Подать заявление и документы в администрацию.
  • Дождаться разрешения и только потом начинать работы.

А как быть с гарантией от застройщика

Если после вмешательства возникнут проблемы, застройщик может снять с себя ответственность. Особенно если будут доказательства, что именно перепланировка вызвала дефекты. Поэтому лучше согласовать всё заранее — это сохранит гарантию и избавит от лишних споров.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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