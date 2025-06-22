Овальная, сидячая, арендная: выбираем ванну, будто это новая планета

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор ванны — это не просто про сантехнику. Это про то, как человек отдыхает, как заботится о себе и что считает комфортом. И если раньше хватало просто белой стандартной модели, сегодня подход стал осознаннее.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка принимает ванну

Для взрослых

Если важен минимум ухода — чугун или сталь. Если не страшно поработать губкой — акрил. Он легче, дешевле, но быстрее теряет вид. Габариты подбирают под рост: высоким — ванны от 170 см, невысоким — не больше 150-160 см, иначе лежать будет неудобно. По ширине — стандарт 70-80 см, людям покрупнее стоит смотреть от 100 см. Идеальная глубина — 50-60 см: комфортно, но не слишком долго наполняется.

С детьми

Лучше ванны, которые удерживают тепло — чугун или литой мрамор. Высота борта — не больше 55 см, чтобы малышам было проще залезать, а взрослым — не мучиться со спиной. Важно: никаких острых граней и скользких поверхностей.

В аренду

Идеально — стальная или бюджетная акриловая. Прямая форма, белый цвет, стандартные размеры 170×75 см — чтобы не заморачиваться с установкой. Отдельно — экраны: дешёвые пластиковые или стилизованные под дерево.

В крошечные санузлы

Тут спасает сидячая ванна. Длина — около 120 см, компактна, но с функцией полноценного купания. Подойдёт для детских игр, но взрослым придётся смириться с тем, что лёжа не расслабиться. Зато удобно встроить в нишу.

Для красоты и релакса

Отдельностоящая, возможно — с гидромассажем. Красиво, эффектно, но сложно в установке, особенно в квартире: нужен подвод воды через пол и грамотная разводка. А ещё - регулярная очистка системы.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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