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Бутылка без вина, дом без мух: лайфхак, который работает и звучит странно

2:04
Недвижимость

Плодовые мушки — это не просто мелкая досада, а настоящая головная боль для дома. Несмотря на свой крошечный размер, они способны размножаться с пугающей скоростью: от яйца до взрослой особи — всего неделя, и до 500 новых яиц за цикл. Добавьте к этому любовь к запаху фруктов, влажной тряпке и мусорному ведру — и вы получите идеальные условия для нашествия.

Мушка-дрозофила
Фото: iNaturalist by Alexis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мушка-дрозофила

Кто они вообще такие

Плодовая мушка (Drosophila melanogaster) — крошечное насекомое с красными глазами и желтовато-коричневым телом. Их часто путают с грибными комарами, но те обычно собираются у горшков с комнатными растениями, тогда как плодовые мушки обожают вашу кухню, особенно фрукты и овощи, оставленные без холодильника.

Летом и осенью они особенно активны. Проблема в том, что они способны проникать в дом даже через крошечную щель, а яйца откладывают где угодно: в отходах, на подгнивающих продуктах, в раковинах, мусоропроводах, бутылках и даже во влажной губке на раковине.

Как вывести плодовых мушек

Для эффективной борьбы нужно действовать поэтапно. Один спрей проблему не решит — важно лишить их среды для размножения и отлавливать взрослых особей.

1. Ловушки из магазина

Специальные ловушки на фруктовых мух продаются почти в каждом хозяйственном магазине. Они безопасны, без запаха, рассчитаны примерно на 2000 мух и работают около месяца.

2. Домашняя ловушка с уксусом

Простой и рабочий способ:

  • Возьмите банку или пустую винную бутылку.
  • Сверните бумагу в воронку, закрепите скотчем и вставьте в горлышко.
  • Налейте внутрь немного яблочного уксуса.
  • Оставьте ловушку на кухне или в кладовке.

Мухи попадут внутрь, но выбраться не смогут. После того как все будут пойманы, просто промойте банку или отнесите её подальше от дома.

Уточнения

Мушки летающие (лат. muscae volitantes) — возникновение в поле зрения структур разного размера и формы, движущихся при движении глаза.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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