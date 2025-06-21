Эта банальная ошибка превращает мытьё пола в дорогой ремонт

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что пол помыть — проще некуда. Но на деле именно здесь чаще всего совершается ошибка, из-за которой покрытие тускнеет, деформируется или просто плохо очищается. И главный вопрос — какой водой мыть: горячей, тёплой или холодной?

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Почему температура воды важна

Универсального ответа нет, потому что всё зависит от двух факторов: степени загрязнения и типа напольного покрытия. Так, тёплая вода лучше справляется с жиром, прилипшей грязью и засохшими пятнами — она быстрее их растворяет и облегчает уборку. Но с этим методом тоже не всё так просто.

Когда холодная вода работает лучше

В жаркую погоду горячая или даже тёплая вода испаряется слишком быстро. Это приводит к появлению разводов и следов, особенно на глянцевых и тёмных покрытиях. Кроме того, холодная вода — более щадящий вариант для деликатных материалов: натурального паркета, ламината и деревянных панелей.

Если такие поверхности часто мыть горячей водой, они могут потускнеть, вздуться или деформироваться. А если при этом ещё и сильно мочить швабру, последствия не заставят себя ждать. В таких случаях лучше использовать прохладную воду и тщательно отжимать ткань.

Как не ошибиться

Тем, кто сталкивается с устойчивыми загрязнениями, лучше выбирать тёплую, но не обжигающую воду. А вот при ежедневной быстрой уборке пыли, особенно в летнее время, холодная будет более уместной. Главное — не переусердствовать с влагой и всегда учитывать чувствительность материала.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.