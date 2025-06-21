Зеркало в ванной будто покрыто пыльной вуалью, а стекло душевой кабины теряет прозрачность? Скорее всего, виновник — известковый налёт. Он появляется там, где есть жёсткая вода, а испарение оставляет на поверхностях белёсые минеральные следы.
С каждым днём налёт становится плотнее и капризнее. Но решение есть — и оно проще, чем кажется.
В соцсетях набирает популярность необычный способ очистки поверхностей с помощью… бумаги для выпечки. Всё просто:
Секрет в силиконовом покрытии — оно одновременно мягкое и слегка абразивное. Такая бумага не только удаляет налёт, но и отталкивает воду, создавая защитный слой. Пользователи утверждают, что эффект заметен сразу.
Если бумаги под рукой нет, можно использовать то, что найдётся в любом доме:
Если налёт появился давно и успел "прирасти" к поверхности, может потребоваться специализированная химия. Но главное — не запускать ситуацию. Регулярная профилактика позволяет избежать жёсткой уборки и сохранить ванную в идеальном виде.
Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?