Известковый налёт атакует: этот странный способ сдерживает натиск без химии

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркало в ванной будто покрыто пыльной вуалью, а стекло душевой кабины теряет прозрачность? Скорее всего, виновник — известковый налёт. Он появляется там, где есть жёсткая вода, а испарение оставляет на поверхностях белёсые минеральные следы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ванная комната

С каждым днём налёт становится плотнее и капризнее. Но решение есть — и оно проще, чем кажется.

Трюк, который взорвал TikTok

В соцсетях набирает популярность необычный способ очистки поверхностей с помощью… бумаги для выпечки. Всё просто:

слегка намочите лист;

протрите загрязнённую зону;

наслаждайтесь результатом.

Секрет в силиконовом покрытии — оно одновременно мягкое и слегка абразивное. Такая бумага не только удаляет налёт, но и отталкивает воду, создавая защитный слой. Пользователи утверждают, что эффект заметен сразу.

Проверенные средства из кухни

Если бумаги под рукой нет, можно использовать то, что найдётся в любом доме:

Белый уксус. Растворите 1:1 с водой, нанесите на пятно, подождите пару минут, протрите.

Пищевая сода + уксус. Реакция этих двух компонентов помогает справиться с особо упрямыми отложениями.

Салфетка из микрофибры. Даже без моющих средств она снимает налёт за счёт тончайших волокон.

Когда домашние способы не справляются

Если налёт появился давно и успел "прирасти" к поверхности, может потребоваться специализированная химия. Но главное — не запускать ситуацию. Регулярная профилактика позволяет избежать жёсткой уборки и сохранить ванную в идеальном виде.

Уточнения

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.



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