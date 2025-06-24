Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новый интерьер кажется мечтой — пока не наступают будни. Именно тогда стильные, но непродуманные решения превращают дом в источник раздражения. Дизайнеры рассказывают, какие популярные приемы вызывают жаль уже через пару месяцев после окончания ремонта.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Открытые полки: красиво в соцсетях, неудобно в жизни

Они смотрятся эффектно, но быстро покрываются пылью и липким налетом. Посуда теряет вид, кухня — ощущение порядка. Исследования 2024 года показывают: 70% владельцев сожалеют об отказе от привычных шкафов. Лучше спрятать хаос за аккуратными фасадами.

Глянец, который бесит

Глянцевые кухни и мебель выглядят "дорого", пока вы не начнете за ними ухаживать. Отпечатки, разводы, каждое прикосновение видно. По опросам 2023 года, 60% людей после такого опыта выбирают матовые или текстурированные поверхности — и больше к глянцу не возвращаются.

Белый пол и грязная правда

Светлый пол визуально расширяет пространство, но на практике он — магнит для пыли. Ламинат и плитка в белом исполнении требуют ежедневной уборки, иначе интерьер выглядит неряшливо. Более практичные оттенки — бежевый, серый, натуральное дерево.

Розетки, до которых не дотянуться

Расположение розеток у самого пола — ошибка, которая каждый день напоминает о себе. Подключить пылесос, зарядное или мелкую технику становится неудобно. Согласно данным 2025 года, 80% владельцев переоценивают удобство такого размещения. Оптимальная высота — 30-40 см от пола.

Стекло, которое замучает

Прозрачные душевые перегородки или стеклянные стены выглядят футуристично — но только в рекламе. На практике каждое пятно воды оставляет след. Уже через год 65% пользователей переходят на матовое или текстурированное стекло, которое скрывает разводы и упрощает уход.

Мебель у стены = уборка в слезах

Плотно приставленные диваны или шкафы экономят место, но мешают уборке. Пыль скапливается в недоступных щелях. Дизайнеры советуют: оставляйте хотя бы 10 см — не видно, но пылесос пройдет легко.

Темные стены крадут пространство

В маленьких комнатах насыщенные оттенки делают интерьер тесным. По статистике, 55% владельцев позже перекрашивают стены в более светлые цвета — чтобы вернуть ощущение воздуха и простора.

Потолки, которые устарели

Многоуровневые конструкции с подсветкой раньше были трендом. Сейчас они — источник пыли, сложности в уходе и визуального шума. В 2025 году 70% дизайнеров рекомендуют отказаться от сложных форм в пользу гладких поверхностей и лаконичности.

Роскошь, которую не хочется чистить

Бархат, шелк, велюр — красивые, но капризные материалы. Они впитывают запахи, притягивают шерсть, быстро теряют вид. Современные антивандальные ткани в разы практичнее и подходят для реальной жизни, а не для показной "красоты".

Декор, от которого устаешь

Избыток ваз, картин, безделушек перегружает пространство. Согласно исследованиям 2024 года, минималистичные интерьеры снижают уровень стресса и воспринимаются как более уютные. Достаточно пары акцентов, чтобы пространство "зазвучало".

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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