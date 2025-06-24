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Грядёт новый скачок цен на жильё — и остановить его уже невозможно

1:22
Недвижимость

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал громкое заявление: рынок недвижимости в России столкнется с новой волной подорожания. И причиной станет вовсе не инфляция и не ставки по кредитам, а нехватка самого жилья.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Как сообщил Хуснуллин, в стране резко сократилось число выдаваемых разрешений на строительство многоквартирных домов. Снижение — почти на треть: минус 28% к прежним показателям. Это значит, что новостроек через несколько лет будет ощутимо меньше, чем нужно рынку.

По его прогнозу, к 2028 году объем нового жилья может сократиться на 30%. А это уже прямой путь к дефициту: даже если у россиян будут деньги, ипотека станет доступнее, а спрос оживится — просто не будет нужного количества квартир. Предложение "просядет", а значит, цены пойдут вверх.

Хуснуллин не назвал конкретных цифр, насколько может вырасти стоимость квадратного метра. Но подчеркнул: рост будет "точно". Он отметил, что рынок инертный: разрешения, не выданные сегодня, — это дома, которые не будут построены завтра, передает РБК.

Эффект от нынешней стагнации станет виден как раз в 2028 году. В этот момент и случится ценовой разворот.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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