Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Грядёт новый скачок цен на жильё — и остановить его уже невозможно
Как сделать клубничные маффины без лишних углеводов: их можно даже тем, кто на диете
Он танцует, как будто слышит музыку сердцем: история андалузского чуда
Невероятный прорыв: солнечные элементы, которые работают при 65°C без потери мощности
Море, безопасность и солнце: этот британский курорт стал откровением для отдыхающих — и не зря
Хотите гладкую кожу? Начните с этой маленькой, но важной баночки
Чем питаются те, у кого нет сухости кожи: продукты, которые работают изнутри
Ревень — полезный и опасный: что нужно знать, чтобы избежать проблем с этим растением

Почему ваш дом выглядит как больница — и как это исправить за 5 минут

4:09
Недвижимость

Если в комнате не хочется задерживаться, а атмосфера напоминает больничный коридор — не спешите обвинять мебель, стены или планировку. Чаще всего виновато освещение. Неправильный свет способен буквально "убить" уют, стереть текстуру интерьера и превратить даже тёплые цвета в ледяные.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

Как один источник света разрушает атмосферу

Главная ошибка, которую совершают почти все: единственная мощная лампа по центру потолка. Она создаёт резкие тени, делает пространство плоским и неуютным, как в операционной. Такой свет будто подчеркивает каждую несовершенность — и в интерьере, и в настроении. С него и начинается ощущение холода.

Сначала — смените лампочки

Обычно именно цветовая температура делает свет в комнате "стерильным". Лампочки с холодным белым светом (4000К и выше) визуально охлаждают интерьер, лишают его уюта и провоцируют усталость. Всё, что нужно — заменить их на тёплый свет 2700-3000К. Это несложная замена, но результат — поразительный. Свет становится похожим на закатное солнце, в комнате сразу появляется ощущение мягкости и тепла.

Дом должен светиться изнутри, а не сверху

Один верхний светильник — это прошлый век. Современное, комфортное освещение — это многоуровневость. Включите торшер у дивана, настольную лампу в рабочем уголке, бра над креслом для чтения. Распределите источники света по всей комнате. Вместо одного резкого света сверху у вас появятся уютные "островки", создающие объём и настроение. Комната начнёт "дышать".

Свет не должен бить в глаза

Идеальный свет мягкий и рассеянный. Используйте абажуры из плотной ткани или бумаги, чтобы смягчить потоки. Направляйте свет вверх — на потолок, или вниз — на стол или пол. Свет, отразившийся от стен, всегда смотрится теплее и глубже. Установите диммеры там, где это возможно. Возможность приглушить свет вечером способна полностью изменить восприятие комнаты — она становится тише, спокойнее, интимнее.

Добавьте света, который не освещает, а греет

Гирлянды, LED-свечи, фонарики с тёплым светом — это не про освещение, это про атмосферу. Несколько светящихся точек в укромных местах сделают интерьер живым, домашним, по-настоящему расслабляющим. Такой свет не мешает, он обволакивает.

Сделайте свет видимым — через отражения

Даже если у вас много светильников, они не помогут, если свет нечему отражать. Тёмные, матовые поверхности просто "съедают" свет. Не обязательно перекрашивать стены. Добавьте зеркала — особенно напротив окон или ламп. Используйте светлый текстиль, стеклянные вазы, мебель с глянцевыми фасадами. Чем больше отражающих поверхностей, тем "ярче" и живее кажется пространство.

Не мешайте солнцу делать свою работу

Природный свет — лучший дизайнер. Но он не проникает в комнату, если окна грязные, подоконник завален, а шторы тяжёлые. Помойте стёкла до прозрачности. Замените портьеры на лёгкие или римские. Уберите всё с подоконника, оставьте максимум пару предметов. Даже пасмурным днём чистые окна и свободное пространство творят чудеса.

Не бойтесь теней — бойтесь равномерного света

Свет, который равномерно заливает комнату, делает её плоской и скучной. Направьте светильник на картину, растение или фактурную поверхность — и получите акцент, объём, глубину. Тени — это не враги, а союзники уюта. Правильно расставленные источники света формируют мягкие, живые тени, в которых хочется укутаться пледом.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота Аудио 
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Горячая новинка: необычное сочетание курицы и клубники изменит ваши представления о летних блюдах
Германий как стратегический актив: почему Nordgold смотрит на Якутию
Чёрные списки и штрафы: что ждёт владельцев телефонов с перепрошивкой
Почему ваш дом выглядит как больница — и как это исправить за 5 минут
Гвоздь в колесе — что делать, если запаски нет, а дорога впереди? Экстренные методы ремонта
Завораживающая Войдокилия: почему здесь стоит побывать хотя бы раз
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Вы моете волосы не тем, что нужно — и даже не подозреваете об этом
Море чуть не стало её могилой: история спасения черепахи, которую не забыть
Энергетический парадокс Европы: электроэнергия есть, но доставить нечем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.