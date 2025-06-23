Клещи в доме – очень распространённая проблема: чаще всего они строят гнезда в этих местах

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы паразитологи отмечают тревожную тенденцию — клещи массово переселяются в городские квартиры. Эти опасные кровососы научились выживать в наших домах, находя идеальные условия для размножения. И если раньше мы боялись их только на природе, теперь угроза подстерегает нас в собственной постели.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Пути проникновения

Клещи попадают в жилище разными способами. Чаще всего их приносят домашние питомцы после прогулки. Но не менее опасны букеты полевых цветов, походная одежда и даже купленные с рук ковры. Особенно коварны нимфы — молодые особи размером с маковое зернышко, которых практически невозможно заметить невооруженным глазом.

Любимые убежища

В квартирах клещи выбирают места с особым микроклиматом. Ванные комнаты, пространства под ванной, щели в паркете, плинтусы, ковровые покрытия и мягкая мебель становятся их домом. Они прекрасно чувствуют себя среди постельного белья, в шторах и даже внутри матрасов.

Скрытая опасность

Главная угроза — болезни, которые переносят эти паразиты. Боррелиоз, энцефалит, анаплазмоз — список можно продолжать долго. Особенно страшно, что домашние клещи кусают чаще ночью, когда человек беззащитен во сне. А из-за анестезирующих веществ в их слюне укусы часто остаются незамеченными.

Как защитить дом

Регулярная влажная уборка с добавлением эфирных масел (лаванда, эвкалипт, гвоздика) создает неблагоприятную среду для паразитов. Специальные обработки для животных, стирка постельного белья при высоких температурах, использование парогенератора для чистки мебели — все это снижает риск вторжения. В сложных случаях лучше сразу обратиться к профессионалам.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.



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