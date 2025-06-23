Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы моете волосы не тем, что нужно — и даже не подозреваете об этом
Море чуть не стало её могилой: история спасения черепахи, которую не забыть
Энергетический парадокс Европы: электроэнергия есть, но доставить нечем
Новая стратегия для похудения: как 16-часовое голодание помогает сжигать жир
Авиаинцидент в Индии: рейс IndiGo приземлился с минимальным запасом топлива
54% сотрудников испытывают это: как предотвратить катастрофу
Преобразите свой сад: 5 вьющихся растений, которые изменят всё
Тратите меньше, чем все: что нужно делать, чтобы расход топлива стал минимальным
Дима Билан раскрыл необычный способ достижения целей — скептики в это точно не поверят

Клещи в доме – очень распространённая проблема: чаще всего они строят гнезда в этих местах

1:59
Недвижимость

В последние годы паразитологи отмечают тревожную тенденцию — клещи массово переселяются в городские квартиры. Эти опасные кровососы научились выживать в наших домах, находя идеальные условия для размножения. И если раньше мы боялись их только на природе, теперь угроза подстерегает нас в собственной постели.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Пути проникновения

Клещи попадают в жилище разными способами. Чаще всего их приносят домашние питомцы после прогулки. Но не менее опасны букеты полевых цветов, походная одежда и даже купленные с рук ковры. Особенно коварны нимфы — молодые особи размером с маковое зернышко, которых практически невозможно заметить невооруженным глазом.

Любимые убежища

В квартирах клещи выбирают места с особым микроклиматом. Ванные комнаты, пространства под ванной, щели в паркете, плинтусы, ковровые покрытия и мягкая мебель становятся их домом. Они прекрасно чувствуют себя среди постельного белья, в шторах и даже внутри матрасов.

Скрытая опасность

Главная угроза — болезни, которые переносят эти паразиты. Боррелиоз, энцефалит, анаплазмоз — список можно продолжать долго. Особенно страшно, что домашние клещи кусают чаще ночью, когда человек беззащитен во сне. А из-за анестезирующих веществ в их слюне укусы часто остаются незамеченными.

Как защитить дом

Регулярная влажная уборка с добавлением эфирных масел (лаванда, эвкалипт, гвоздика) создает неблагоприятную среду для паразитов. Специальные обработки для животных, стирка постельного белья при высоких температурах, использование парогенератора для чистки мебели — все это снижает риск вторжения. В сложных случаях лучше сразу обратиться к профессионалам.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Авиаинцидент в Индии: рейс IndiGo приземлился с минимальным запасом топлива
54% сотрудников испытывают это: как предотвратить катастрофу
Преобразите свой сад: 5 вьющихся растений, которые изменят всё
Клещи в доме – очень распространённая проблема: чаще всего они строят гнезда в этих местах
Тратите меньше, чем все: что нужно делать, чтобы расход топлива стал минимальным
Дима Билан раскрыл необычный способ достижения целей — скептики в это точно не поверят
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Как белые полосы на курином мясе влияют на его вкус и питательные свойства? Подробности внутри
Обнимаете питомца: возможно, он воспринимает это как угрозу
Электровелосипед обвинили в лени — наука поставила всё на место
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.