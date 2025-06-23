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Токсичные красавцы: какие комнатные растения тайно отравляют ваш дом

1:57
Недвижимость

Мы привыкли считать комнатные растения безобидными украшениями, создающими уют и очищающими воздух. Но мало кто догадывается, что среди привычных цветочных горшков могут скрываться настоящие "зелёные убийцы".

Цветок в спальне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в спальне

Эти популярные растения, которые есть практически в каждом доме, способны вызывать серьёзные отравления, аллергические реакции и даже приводить к летальным исходам.

Филодендрон — коварный обманщик

Этот красавец с резными листьями давно завоевал любовь цветоводов своей неприхотливостью. Но его сочные стебли содержат ядовитые кристаллы оксалата кальция, которые при контакте с кожей вызывают сильнейшие ожоги.

Если же сок филодендрона случайно попадёт в рот, это может привести к отёку гортани и удушью. Особенно страшно, когда жертвами становятся дети или домашние питомцы.

Потос — яд в каждом листе

Казалось бы, что может быть безобиднее этого вьющегося растения с пёстрыми листьями? Однако сциндапсус (как его называют ботаники) содержит опасные сапонины. При попадании в организм они вызывают мучительную рвоту, диарею и сильнейшие боли в животе.

Ветеринары отмечают, что именно потос чаще всего становится причиной отравлений у кошек, которые не могут устоять перед соблазном погрызть его сочные побеги.

Алоказия — смертельная экзотика

Крупные, похожие на щиты листья алоказии делают её желанной гостьей в современных интерьерах. Но за эффектной внешностью скрывается страшная опасность. Все части растения содержат цианистые соединения, способные привести к остановке дыхания.

Особенно тревожно то, что симптомы отравления могут проявиться не сразу, а через несколько часов, когда яд уже успеет распространиться по организму.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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