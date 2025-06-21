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Поверни вентилятор не туда — и спасёшь ночь: схема, которую не покажут по ТВ

Недвижимость

Жара в городе — это не только липкая одежда и бессонные ночи, но ещё и растущие счета за электроэнергию. Особенно когда кондиционер работает круглосуточно. Лето в России с каждым годом всё жарче, и многим уже знакома эта головная боль.

Вентилятор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вентилятор

Но есть один неожиданный и очень простой способ, как спастись от духоты в квартире без лишних затрат — с помощью обычного вентилятора.

Что нужно сделать

Обычно вентилятор направляют прямо на себя, но это неэффективно. Куда лучше — поставить его лицом в открытое окно. Да-да, не в комнату, а наружу.

Такой способ помогает вытолкнуть горячий воздух на улицу, а через другие окна в помещение начинает поступать более прохладный воздух. Получается естественная циркуляция, и в квартире становится ощутимо легче дышать.

"Открывайте окна или двери напротив, чтобы пропускать воздух", — советует эксперт по энергосбережению.

Если хотите усилить эффект, поставьте второй вентилятор у другого окна — на этот раз внутрь. Один вытягивает жару, второй втягивает свежесть. Получается своего рода домашний сквозняк с мотором.

"Для ещё лучшего обдува можно установить второй вентилятор на противоположной стороне, чтобы втягивать более прохладный воздух и создать встречный поток".

Когда это работает лучше всего

Использовать этот приём стоит утром или поздно вечером, когда температура на улице падает. В эти часы воздух снаружи свежее, и система "выталкивай-жару-втягивай-прохладу" работает на полную.

"Это простой трюк, который может реально изменить ситуацию, особенно ночью", — поясняет эксперт.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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