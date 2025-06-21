Тихая угроза на вашей кухне: физики предупреждают об опасности микроволновых печей

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы все делали это тысячу раз — ставили чашку с водой в микроволновку на пару минут, чтобы быстро заварить кофе или чай. Но что, если мы скажем вам, что этот безобидный бытовой ритуал может буквально взорваться вам в лицо?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Речь идет о страшном явлении перегрева воды, когда жидкость достигает температуры кипения, но не пузырится, превращаясь в бомбу замедленного действия.

Молекулярная ловушка

Когда вода нагревается в идеально гладкой посуде, ей негде образовывать пузырьки пара. В результате — жидкость может достичь 120°C. Стоит вам бросить в такую воду ложку сахара или чайный пакетик — происходит мгновенное вскипание всей массы воды. Представьте, что на вас выливают целый чайник кипятка с расстояния в 30 см!

Реальные жертвы бытовой халатности

В медицинских отчетах описаны сотни случаев, когда люди получали ожоги лица и рук второй степени именно таким образом. Особенно страшно, когда это происходит с детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить себе какао. Хирурги отмечают, что такие ожоги заживают особенно долго и болезненно, пишет thinkstewartville.com.

Как обезвредить кухонную мину?

Эксперты по безопасности рекомендуют никогда не греть чистую воду дольше одной минуты. Всегда кладите в чашку что-то, что нарушит поверхностное натяжение — деревянную палочку, керамическое кольцо для чая или хотя бы ломтик лимона. После нагрева дайте воде постоять 30 секунд, прежде чем что-либо в нее добавлять. И главное — научите этим правилам всех членов семьи, особенно детей.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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