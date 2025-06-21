Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Туалет — место, которое хочется поскорее покинуть из-за неприятных запахов? Забудьте об этом! Оказывается, чтобы ванная комната благоухала свежестью, не нужны дорогие освежители или едкая химия. Всё, что тебе понадобится, уже есть на кухне!

Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Унитаз, туалет

Просто налейте немного жидкости для мытья посуды в держатель ёршика — и вуаля! Твой унитаз начнёт пахнуть чистотой, как после генеральной уборки.

Этот лайфхак не только маскирует запахи, но и создаёт невидимый защитный слой, который борется с бактериями и предотвращает появление новых загрязнений.

Больше никакой агрессивной химии! Жидкость для посуды безопасна для экологии, не разъедает кожу рук и при этом отлично справляется с задачей. А ещё этот способ в разы дешевле магазинных освежителей — одна бутылка средства обеспечит свежесть на месяцы, пишет oknews.gr.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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