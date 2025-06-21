Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле

Туалет — место, которое хочется поскорее покинуть из-за неприятных запахов? Забудьте об этом! Оказывается, чтобы ванная комната благоухала свежестью, не нужны дорогие освежители или едкая химия. Всё, что тебе понадобится, уже есть на кухне!
Просто налейте немного жидкости для мытья посуды в держатель ёршика — и вуаля! Твой унитаз начнёт пахнуть чистотой, как после генеральной уборки.
Этот лайфхак не только маскирует запахи, но и создаёт невидимый защитный слой, который борется с бактериями и предотвращает появление новых загрязнений.
Больше никакой агрессивной химии! Жидкость для посуды безопасна для экологии, не разъедает кожу рук и при этом отлично справляется с задачей. А ещё этот способ в разы дешевле магазинных освежителей — одна бутылка средства обеспечит свежесть на месяцы, пишет oknews.gr.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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