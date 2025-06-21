Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы

Открытые рулоны туалетной бумаги в ванной — это не только неэстетично, но и негигиенично. Влажная среда способствует накоплению пыли, микробов и микрочастиц кожи, которые оседают на бумаге.
Новый держатель с крышкой полностью закрывает рулон, предотвращая загрязнение и защищая дыхательные пути от раздражения. Особенно это важно для людей с аллергиями или чувствительной кожей.
Этот аксессуар — не просто коробка для бумаги. Встроенный держатель для телефона позволяет удобно разместить гаджет, а верхний выдвижной ящик идеально подходит для хранения гигиенических принадлежностей, таких как прокладки или салфетки.
Теперь все необходимое будет под рукой, а ванная комната останется организованной и стильной, пишет diariodolitoral.com.br.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
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