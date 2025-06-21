Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Открытые рулоны туалетной бумаги в ванной — это не только неэстетично, но и негигиенично. Влажная среда способствует накоплению пыли, микробов и микрочастиц кожи, которые оседают на бумаге.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Новый держатель с крышкой полностью закрывает рулон, предотвращая загрязнение и защищая дыхательные пути от раздражения. Особенно это важно для людей с аллергиями или чувствительной кожей.

Умный дизайн для современной ванной

Этот аксессуар — не просто коробка для бумаги. Встроенный держатель для телефона позволяет удобно разместить гаджет, а верхний выдвижной ящик идеально подходит для хранения гигиенических принадлежностей, таких как прокладки или салфетки.

Теперь все необходимое будет под рукой, а ванная комната останется организованной и стильной, пишет diariodolitoral.com.br.

Почему это must-have для каждой ванной?

Гигиена — защищает бумагу от пыли и бактерий

Практичность — дополнительные функции для комфорта

Эстетика — современный дизайн впишется в любой интерьер

Безопасность — снижает риск аллергических реакций

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.



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