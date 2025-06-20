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Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона

1:47
Недвижимость

Обычное зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, превращается в опасного "энергетического вампира". Даже в режиме ожидания оно продолжает потреблять электричество, постепенно разрушая свои внутренние компоненты.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Конденсаторы и трансформаторы внутри адаптера постоянно находятся под напряжением, что приводит к их преждевременному износу. Со временем это может вызвать перегрев до критических температур — первые признаки опасности, которые большинство людей игнорируют.

Пожарная тревога: реальные риски

Специалисты по электробезопасности бьют тревогу: оставленные в розетках зарядные устройства становятся частой причиной бытовых пожаров. При скачках напряжения или перегреве дешевый адаптер может буквально воспламениться за считанные минуты.

Особенно опасна эта ситуация ночью, когда никто не контролирует процесс зарядки. В лучшем случае вы получите испорченное устройство, в худшем — пожар в квартире. И это не пустые страшилки: статистика МЧС подтверждает сотни подобных случаев ежегодно, пишет flagman.bg.

Как защитить себя и свой дом

Простые правила безопасности могут уберечь от больших проблем. Всегда вынимайте зарядное устройство из розетки после использования — это должно стать такой же привычкой, как выключение света. Покупайте только сертифицированные адаптеры с защитой от перегрева и скачков напряжения.

Регулярно проверяйте состояние кабелей — трещины и потертости изоляции сигнализируют о необходимости замены. И никогда не оставляйте зарядные устройства включенными на ночь или при уходе из дома.

Уточнения

Зарядное устройство — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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