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Стиль, который переживёт все тренды — главное открытие 2025 года

2:12
Недвижимость

Стильный интерьер — не просто про красивую картинку. Это про ощущение уюта, про "дом-дом", в который приятно возвращаться. В 2025 году на первый план снова выходят идеи, проверенные временем: не мимолётные тенденции, а по-настоящему живые и долговечные решения.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Классика всегда в ходу

Никакой интерьер не устареет, если в нём есть грамотно выдержанная классика. Это не про дворцы с лепниной, а про уютную уверенность: симметрия, проверенные формы, благородные материалы и оттенки, которые не раздражают. Такой подход уравновешивает эстетику с практичностью, а главное — выдерживает проверку годами.

Натуральность — без компромиссов

Дерево, камень, хлопок, лён — не просто модно, но и логично. Такие материалы экологичны, приятны на ощупь и добавляют интерьеру природного тепла. Пространства, оформленные натуральными текстурами, будто "дышат" и создают атмосферу покоя. В 2025-м их особенно ценят — за долговечность и универсальность.

Тёплая палитра как фон для жизни

Бежевый, сливочный, песочный, оттенки карамели — вот фавориты этого года. Они делают квартиру визуально просторнее и светлее, особенно в небольших помещениях. Кроме того, такие тона легко комбинируются с мебелью и текстилем, не спорят с декором и не устают глаз.

Минимализм с лицом

"Пустые" интерьеры в духе выставочных залов отходят в прошлое. Сейчас минимализм стал мягче: формы округляются, палитра теплеет, а вместо голых стен появляются встроенные системы хранения и многофункциональная мебель. Атмосфера — как в любимом свитере: просто, удобно, уютно.

Мебель — смесь эпох и текстур

В этом году популярны массивные столы и винтажные силуэты в духе mid-century. Но рядом с ними спокойно уживаются новинки — мебель из комбинированных материалов и с неожиданными цветами. Главное — сохранить баланс и не забыть про удобство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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