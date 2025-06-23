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Квартира будто вздохнула: одна перестановка — и дом стал уютным, как в кино

2:09
Недвижимость

Кажется, будто комната застыла во времени и кричит о переменах? Не обязательно тащиться в мебельный — иногда всё решают мелочи. Порой достаточно просто взглянуть на пространство под другим углом — буквально!

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Перестановка — эффект "вау" за 10 минут

Иногда достаточно передвинуть диван ближе к окну или заменить местами кресло и торшер — и вот уже привычное пространство дышит иначе.
Это как в голове навести порядок: мебель на новом месте будто вытряхивает застоявшуюся энергию.

Свет, который творит атмосферу

Освещение — как макияж для дома. Переместите лампу, добавьте акцентный свет — и вечерами всё будет казаться уютнее, глубже, теплее. Особенно, если включить её в необычное время, скажем, утром в пасмурный день.

Старый текстиль — главный враг свежести

Если шторы уже не радуют, не спешите в магазин. Может, в кладовке завалялся пёстрый шарф или лёгкая накидка?
Даже старое платье может превратиться в арт-объект — повесьте его в рамку или прямо на стену. Получится винтаж с историей.

Пледы: спасение уставшей мебели

Потёртое кресло? Один яркий плед — и вот оно, дизайнерское решение. А если под рукой завалялась старая шуба или тёплый плед с новогодних запасов — получится шикарное покрывало, не хуже бутикового.

Цветы и их "вторая половинка"

Живые растения оживляют интерьер моментально. Но вот горшки… почему они должны быть скучными? Используйте старые чашки, банки, даже сапоги — пусть каждый уголок будет с характером.

А если хочется ещё оригинальнее — книги! Вырежьте в старом томе углубление, вставьте горшочек — и получите необычную подставку. Несколько таких "растительных книг" соберутся в умную зелёную библиотеку.

Никаких трат, только фантазия и капля хулиганства. В доме снова уютно, как будто побывали у декоратора. А ведь всё, что понадобилось — уже было под рукой.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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